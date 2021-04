Uomini e Donne, Gemma verso la crisi. Nervi tesi tra Giacomo, Martina e Carolina

12 aprile 2021 a

Come tutti i lunedì riprendono gli appuntamenti con Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5 a partire dalle ore 14.45. Ovviamente fioccano le indiscrezioni su quello che dovrebbe accadere nella puntata di oggi, lunedì 12 aprile. Come al solito non dovrebbero mancare confronti e forse anche colpi di scena, come spesso anticipa Il vicolo delle news secondo cui si ripartirà dal trono classico e ovviamente non mancheranno Gemma Galgani e l'ex Nicola Vivarelli, oltre a Roberto e Giacomo. E sembra che nella puntata di oggi Giacomo ancora una volta riprenderà a litigare con Martina e Carolina.

Con quest'ultima, del resto, il tronista ha sempre avuto una intensa discussione. Lei di recente si è lamentata per non essere stata scelta. Sarà accontentata stavolta? Sembra possibile, staremo a vedere, considerato che nei giorni scorsi si erano visti per una esterna e avevano anche affrontato il discorso della discussione all'interno del programma. Ovviamente Martina si era molto infastidita e tra le due il rapporto sembra essere sempre più teso. Luca la scorsa settimana è uscito con Elisabetta e Anna Maria. Ma c'è una conclusione? E nel caso quale? Anche in questo caso niente va dato per scontato. Ma secondo le indiscrezioni potrebbe essere anche la puntata di una crisi di Gemma Galgani.

Intanto Sarah Nile che di Uomini e Donne è stata una corteggiatrice, è diventata mamma. E' venuta alla luce la piccola Noah, come ha confermato lei stessa in un lungo post, pubblicato sul suo profilo Instagram. Nel mese di ottobre aveva annunciato la sua gravidanza, dopo aver deciso con il marito Pierluigi Montuoro di condividere la notizia sui social.

Ed ha scritto: "Volevo ringraziare la vita che mi ha dato il privilegio di ricevere il dono più grande... volevo ringraziare mio marito, le mie famiglie e i miei amici per avermi amata e sostenuta in qualsiasi caso, volevo ringraziare tutte le cliniche e i medici dal primo all'ultimo che mi hanno seguita e indirizzata in questo percorso così lungo e tortuoso".

