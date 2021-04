Isola dei Famosi 2021, il ritiro di Beppe Braida e quattro nuovi naufraghi stasera in tv 12 aprile su Canale5

12 aprile 2021 a

Stasera in tv, lunedì 12 aprile 2021, torna l'appuntamento con l'Isola dei Famosi su Canale5 a partire dalle ore 21,20. Quali colpi di scena nella trasmissione condotta da Ilary Blasi e che ha come opinionisti Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini ed Iva Zanicchi?

Grande attesa in particolare per vedere come se la stanno cavando le ultime due arrivate in Honduras: Isolde Kostner e Beatrice Marchetti, gli ingressi più recenti nel cast. Così come ha trascorso Elisa Isoardi - che nella precedente puntata ha perso al televoto contro Andrea Cerioli - l'ultima settimana a Playa Esperanza dove ha deciso di continuare a combattere per poter rientrare sull’Isola insieme a Myrea Stabile e a Vera Gemma. Nelle ultime ore poi l'Isola ha dovuto fare i conti con il primo concorrente ritirato. Infatti l'avventura di Beppe Braida dopo un mese è finita a causa di sopraggiunti gravi motivi familiari. "Hanno ricoverato mio padre, ha preso il Covid e non so come sta. Forse l’ha preso anche mia madre. Non posso stare qui in questa situazione, mi spiace" ha rivelato il comico ai compagni, provocando commozione e tristezza.

Secondo TvBlog stasera ci saranno ben quattro i nuovi naufraghi che sbarcheranno a Cayos Cochinos nelle prossime ore: tre donne e di un uomo. Le indiscrezioni svelano che i nuovi concorrenti saranno l’ex meteorina Manuela Ferrara, presunta ex fiamma di Cristiano Ronaldo; la valletta di programmi come Sarabanda e Un, due, tre, stalla Rosaria Cannavò; l’attore e modello Ludovico Vacchelli e l’attrice e conduttrice Emanuela Tittocchia. Durante il corso dell’ottava puntata de l’Isola dei Famosi,poi i naufraghi scopriranno poi gli esiti del televoto settimanale. I nomi a rischio saranno nuovamente quelli di Andrea Cerioli e Drusilla Gucci. Il pubblico a casa non vede a questo punto l’ora di scoprire come andrà a finire tra i due e che cosa ci riserveranno i naufraghi durante l’episodio che andrà in onda stasera.

