Alessia Marcuzzi sogna il mare. Lato b mozzafiato. Laura Chiatti: "Sei bellissima" | Video

"Teletrasporto, riportami lì". E' il sogno della splendida e scatenata Alessia Marcuzzi che sul suo profilo Instagram pubblica foto e video da brividi. E non solo perché indossa costumi da bagno super sexy, come suo solito, ma perché c'è chi crede davvero che sia improvvisamente partita per regalarsi una vacanza al mare, chissà dove.

E' lei stessa, nelle sue instastorie, pubblicando le parole "riportami lì", a far capire che la realtà è diversa. Ma visto che domenica 11 aprile era la giornata del mare, la showgirl, conduttrice, modella e imprenditrice, evidentemente ha voluto ricordare alcuni dei momenti più belli che ha vissuto sulla spiaggia.

Quindi spuntano una foto e un video. Nella prima indossa un bikini bianco, occhiali da sole e una cuffia intonata con il suo costume. E' con le gambe incrociate in mezzo all'acqua bassa, evidentemente felice. Nel video che segue è scatenata. E' filmata di spalle mentre entra in acqua. In questo caso il bikini è scuro e mette in grande evidenza il suo lato B. Tra i primi commenti c'è quello di Laura Chiatti che non fa giri di parole, come sempre: "Sei bellissima". E c'è chi arriva a definire il suo lato B addirittura "da infarto".

Oppure chi sogna che il teletrasporto improvvisamente venga inventato davvero: "Magari". E ancora: "Quanto vorrei teletrasportarmi lontano da tutto e dimenticare", aggiunge l'utente Sandybelmiki. Dunque come al solito Alessia Marcuzzi non passa inosservata, del resto il suo profilo ufficiale vanta ormai oltre 5 milioni di follower ed è una delle donne italiane più seguite sui social. L'11 novembre scorso ha compiuto 48 anni, ma continua a sfoggiare una forma fisica davvero notevole. Il figlio Tommaso, nato dalla relazione con Simone Inzaghi terminata nel 2004, è ormai ventenne. Ma il tempo per il fisico di Alessia Marcuzzi sembra davvero non passare mai.

