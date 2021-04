Wanda Nara, selfie hot allo specchio: lato b in primo piano e anche Icardi dice la sua | Video

11 aprile 2021 a

Wanda Nara, sempre più Wanda Nara, fortissimamente Wanda Nara. Su Instagram la showgirl e procuratrice argentina domina in lungo e in largo, con i suoi quasi 8 milioni di follower. E anche uno degli ultimi scatti proposti sul suo profilo regala emozioni in serie ai suoi numerosi fan e non solo a loro. Maglietta striminzita con la sua immagine in primo piano e solo questo addosso in pratica, un selfie hot davanti allo specchio e sullo sfondo si vede lei in intimo con lato b in primo piano. Un lato b prorompente e mozzafiato.

Stavolta anche il marito, Mauro Icardi, si sente costretto a intervenire e commentare con una emoticon che è tutto un programma: "Attenta, ti sto guardando", ha scritto il centravanti. E proprio il futuro dell'attaccante Psg continua a far discutere. Icardi è ormai ai margini della rosa del Psg e sempre alle prese con continui infortuni. "Secondo la stampa francese, Wanda Nara non ha mai interrotto i contatti con la Juventus - si legge -, che ha cercato di prendere Icardi più volte nelle ultime stagioni. E un nuovo incontro sarebbe stato programmato nei prossimi giorni tra le due parti. Paulo Dybala potrebbe anche essere incluso nell'affare. L'accordo permetterebbe ad entrambi i club di aumentare i loro bilanci giocando sul concetto di ammortamento. L'affare - si conclude l'articolo - potrebbe anche soddisfare entrambi i giocatori, come Mauro Icardi che vuole tornare in Italia, mentre Paulo Dybala non è contrario a una nuova sfida".

Il discorso tuttavia pare ancora in una fase embrionale. Dybala sarebbe tentato pure di andare all'Inter nel 2022 a parametro zero, con il discorso sul rinnovo in bianconero che resta in stand by. Per Icardi futuro in Italia, con Roma e appunto Juve in prima fila. Ma la trattativa è piuttosto complicata. L'Inter infatti avrebbe messo una ulteriore clausola quando ha sottoscritto la cessione al Psg: i nerazzurri dovrebbero incassare altri 15 milioni in caso di passaggio in bianconero. Intanto Icardi si gode lo spettacolo della sua moglie agente.

