L'Eredità, il campione Francesco trionfa alla Ghigliottina con Indipendenza: per lui 52.500 euro

Altra puntata avvincente quella di domenica 11 aprile de L'Eredità, il quiz show di Rai1 condotto da Flavio Insinna e in onda tutti i giorni dalle 18,45. Francesco si è confermato campione, battendo al Triello i due rivali Lorenzo e Monica, con un'ultima risposta vincente sulla Terra, soprannominato il "Pianeta azzurro". Francesco si è presentato alla Ghigliottina con un montepremi da 210.000 euro, che si è ridotto a 52.500 dopo le parole Pensiero, Mani, Giorno, Economica e Dichiarazione. Per il campione del quiz, la soluzione chiave del gioco finale era Indipendenza. Ed era proprio questa la risposta esatta, che gli vale la vincita di 52.500 euro. Per lui un autentico trionfo.

Nel corso della puntata di domenica 11 aprile da segnalare la fugace apparizione di Gigi D'Alessio, che - da buon amico del conduttore - si è improvvisato appunto presentatore durante una fase del Triello. Il cantante è stato accolto ovviamente dagli applausi dei concorrenti, che hanno poi proseguito con Insinna. Negli ultimi mesi il quiz di Rai1 è stato caratterizzato da due campioni capaci di infrangere ogni record ma soprattutto catturare la simpatia del pubblico. Stiamo parlando di Massimo Cannoletta: il divulgatore salentino è stato capace di giocare 33 ghigliottine (21 il primato precedente), vincendo 8 volte e portando a casa un bottino di 280mila euro. Ora cura uno spazio tutto suo nel programma di Serena Bortone, Oggi è un altro giorno, in onda su Rai1 dal lunedì al venerdì alle 14, con la rubrica Massimo 5 minuti.

Oltre a Cannoletta da segnalare anche la bellissima Martina Crocchia, pole dancer di professione a Roma, eliminata recentemente, dopo 20 presenze alla Ghigliottina e un montepremi finale di 158mila euro che l'hanno messa nella classifica delle migliori nella storia del programma condotto da Insinna. Tra i due aveva strappato un bottino di 141.250mila euro Claudio Sorrentino, l'operaio rocker di Zagarolo, capace di accumulare questo bottino in poche puntate. Tornando a Martina Crocchia, ospite domenica 11 aprile da Francesca Fialdini ha rivelato: "Ho faticato meno a vincere 158.000 euro in tv che a trovare un uomo decente". Staremo a vedere anche in questo caso. L'Eredità tornerà lunedì 12 aprile, sempre su Rai1 alle 18,45, con il campione Francesco fresco di vincita alla Ghigliottina di 52.500 euro. Un bottino già niente male.

