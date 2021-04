Sara Croce, dal flirt con Andrea Damante a Hormoz Vasfi, fino all'amore con Gianmarco Fiory

11 aprile 2021 a

Sara Croce è una modella e showgirl italiana, molto seguita su Instagram, dove può contare quasi 1 milione di follower. Bellissima e italianissima, Sara è stata Madre Natura nell’edizione di Ciao Darwin numero 8, andata in onda nel 2019. Successivamente ha preso parte ad Avanti un altro, il game show di Canale5 condotto da Paolo Bonolis insieme a Luca Laurenti, in qualità di Bonas. Originaria di Garlasco, in provincia di Pavia, classe 1998 e nata il 4 giugno, sotto il segno dei Gemelli, vanta anche un quarto posto a Miss Italia 2017. Intanto si prepara per la puntata di domenica 11 aprile di Avanti un altro, pure di sera. Questa la foto pubblicata.

Per quanto riguarda la vita privata, per diverso tempo l’unica storia certa era quella tra lei e Andrea Damante, una relazione di breve durata. Decisamente più importante è invece stato il rapporto con il petroliere iraniano Hormoz Vasfi. I due hanno iniziato a frequentarsi a ottobre 2019 e, dopo aver passato il lockdown da separati in casa, si sono lasciati a giugno 2020.

Sara Croce, gli amori dell'ex Madre Natura: con Vasfi è finita a denunce. Chi è l'attuale fidanzato

La relazione ha però avuto strascichi legali, con una denuncia da parte dell’uomo, con richiesta di risarcimento di 1 milione di dollari dalla modella per aver utilizzato la loro storia solo per guadagni personali. Addirittura il petroliere avrebbe messo tra le spese da risarcire anche delle cialde da caffè. Ad ogni modo, la ragazza si è difesa accusando a sua volta l’uomo di stalking, provato da una serie importante di chiamate e messaggi mandati da Vasfi ai suoi familiari dopo la fine del loro rapporto. Tralasciando i problemi giudiziari, comunque, Sara nel corso dell’estate avrebbe già trovato un nuovo amore. Si tratta di un calciatore, Gianmarco Fiory, portiere del Bari, squadra che milita in Serie C. Gianmarco appare spesso anche nelle foto pubblicate dalla Croce nel suo profilo Instagram.

