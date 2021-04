Paolo Bonolis, due figli con Diana Zoeller e tre con Sonia Bruganelli: ora è nonno di Theodore

11 aprile 2021 a

a

a

Paolo Bonolis è uno dei conduttori televisivi più famosi in Italia. Nato il 14 giugno 1961 (Gemelli), Bonolis è tra i più amati del piccolo schermo. Studente modello, dopo il classico si iscrive a Giurisprudenza, ma cambierà l’indirizzo in Scienze Politiche e conseguirà la laurea nell'indirizzo Internazionale. Nel 1980 comincerà la sua avventura televisiva in Rai, dove a soli 19 anni conduce la trasmissione per ragazzi 3, 2, 1… contatto. Nel 1982 passerà a Mediaset, e poi nel 1994 di nuovo alla Rai e così ancora nel 1996, quando diventa il conduttore di Tira e Molla su Canale5. Sono oltre 40 i programmi condotti da Bonolis, e tra i più famosi ci sono Scherzi a Parte, Avanti un altro!, Domenica In, Ciao Darwin, Chi ha incastrato Peter Pan, senza dimenticare ovviamente il Festival di Sanremo.

Avanti un altro, vincita record di Daniele: tutti in piedi. Bonolis: "Onore e gloria" | Video

Sua moglie Sonia Bruganelli ha rivelato che la loro bambina, Silvia, ha subito un delicato intervento al cuore poco dopo la sua nascita. “Il post operatorio è stato problematico e l’ha portata ad avere un po’ di ritardi nell’iter della crescita. Abbiamo faticato molto, ma ora stiamo gioendo di tutti i suoi progressi”, aveva raccontato in una intervista a Gente. Relativamente ad alcune curiosità sul suo conto, è un tifoso sfegatato dell’Inter.

Avanti un altro, vincita record di Daniele: tutti in piedi. Bonolis: "Onore e gloria" | Video

Per quanto riguarda la vita privata, Paolo Bonolis è stato sposato dal 1983 al 1988 con la psicologa Diana Zoeller, da cui ha avuto due figli: Stefano e Martina. Successivamente è stato legato per diversi anni con la showgirl Laura Freddi conosciuta durante il programma cult Non è la Rai. Successivamente, dal 1997 è sentimentalmente legato a Sonia Bruganelli, che è diventata ufficialmente la moglie di Paolo Bonolis nel 2002. Dal matrimonio sono nati altri tre figli: Silvia, Davide ed Adele. Silvia ha delle disabilità, e ha anche partecipato alle Special Olympics dove ha vinto diverse medaglie. Nell’ottobre del 2020 è diventato anche nonno di Theodore, figlio di sua figlia Martina. Ora torna con Avanti un altro, pure di sera.

Ciao Darwin, da Bonolis il duello Giovani contro Mature: capitane Giovanna Rigato e Gloria Guida

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.