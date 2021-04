Avanti un altro pure di sera, sfida Grande Fratello Vip e Opinionisti

11 aprile 2021 a

Avanti un altro... pure di sera. E' il titolo del programma di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis. Il primo appuntamento questa sera, domenica 11 aprile, a partire dalle ore 21.20. Bonolis è arrivato al traguardo anagrafico dei sessant'anni, ma non ha alcuna intenzione di fermarsi con la televisione. Anzi, rilancia senza timore, come ha fatto sempre. Classe 1961 (il 14 giugno compirà, appunto, sessant'anni), il conduttore si lancia in Avanti un altro... pure di sera, dopo la chiusura di Domenica Live.

E' la prima puntata del programma gemello di Avanti un altro e anche questa volta Paolo Bonolis sarà affiancato da Luca Laurenti. Ma che cosa accade nel programma serale? E' stato lo stesso Bonolis a spiegarlo nei giorni scorsi nelle interviste, annunciando che sarà imprevedibile e divertente. Si sfideranno due squadre: la categoria del Grande Fratello Vip e quella degli Opinionisti. Un confronto delle categorie non indifferente, per eleggere il campione e portarlo al gioco finale. Importante il montepremi che viene messo in palio che però sarà devoluto in beneficenza.

Ovviamente la coppia Bonolis-Laurenti ancora una volta è inseparabile, del resto ha sempre funzionato in passato e l'impressione è anche anche questa volta riuscirà a regalare ai telespettatori serate della domenica divertenti e non senza risate. Del resto la sfida prevalentemente è alla fiction di Rai 1 La compagnia del cigno 2, a Che tempo che fa di Fabio Fazio su Rai 3 e a Non solo Arena di Massimo Giletti su La7. Insomma la concorrenza di certo non manca, ma Paolo Bonolis non si tira certo indietro. E pensa già al mese di settembre, quanto taglierà il traguardo dei quarant'anni di televisione e pensa già ad un evento molto particolare. Difficile per ora capire cosa proporrà ai suoi ammiratori. Intanto si scatena in Avanto un altro... pure di sera.

