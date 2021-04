Giusy Buscemi, l'amore incontrato grazie a Don Matteo che ha stravolto la sua vita

11 aprile 2021 a

Dopo tre anni di amore e di un fidanzamento intenso, il 13 maggio del 2017 ha sposato il regista Jan Michelini. Lo aveva conosciuto sul set di Don Matteo e l'11 febbraio del 2018 è nata la loro prima figlia, Caterina Maria. L'anno dopo, il 5 ottobre, il secondogenito: Pietro Maria. Lei è la bella e attraente Giusy Buscemi, nome reale Giuseppina, nata a Mazara del Vallo (in provincia di Trapani) il 13 aprile 1993. Attrice, ex modella, vincitrice di Una ragazza per il cinema nel 2010, ma soprattutto del concorso di Miss Italia nel 2012. Liceo scientifico, facoltà di Letteratura, musica e spettacolo alla Sapienza di Roma e, appunto, la corona di Miss: sono stati anni davvero intensi per Buscemi che poi si è incontrata con l'amore che ha letteralmente stravolto la sua vita.

Ma certo non ha rallentato il lavoro nel mondo dello spettacolo, iniziato con il film Baci salati nel 2012 e subito dopo con Don Matteo. Ha alternato l'impegno nel mondo del grande e del piccolo schermo. Ha recitato in sei film, tra cui oltre a quello del suo esordio, tra gli altri anche Smetto quando voglio e Arrivano i prof. Ma soprattutto si è concentrata sulla televisione, dove il suo impegno è stato davvero molto intenso: Montalbano, Il Paradiso delle Signore, Un passo dal cielo, Don Matteo, La bella e la bestia, C'era una volta studio 1, I medici e tanto altro.

Ovviamente non le sono mancati nemmeno gli spot. Ora torna nuovamente protagonista in una serie, visto che fa parte del cast Un passo dal cielo 6. E ne parlerà nella puntata di oggi, domenica 11 aprile, del programma di Rai 1, Da noi a ruota libera, come al solito condotto da Francesca Fialdini e in onda sulla rete ammiraglia della televisione di Stato a partire dalle ore 17.20.

