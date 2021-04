Speciale Tg1, a 60 anni dal volo nello spazio di Yuri Gagarin, ora si pensa a Marte e tornare sulla Luna

11 aprile 2021 a

a

a

Sono passati esattamente sessant'anni da quando l'astronauta russo Yuri Gagarin effettuò il primo volo umano nello spazio: era il 12 aprile. Speciale Tg1, stasera 11 aprile, dalle ore 23.40 ripercorre grazie ad Elisabetta Mirarchi, proprio le tappe di quella corsa allo spazio che era partita con il primo volo russo, fu segnata dallo sbarco sulla Luna degli americani e ancora non si è fermata. Dopo il progetto Apollo che portò alla conquista del satellite della Terra, infatt, cinque agenzie spaziali - americana, russa, canadese, giapponese ed europea - hanno dato vita al primo laboratorio scientifico orbitante: la Stazione Spaziale Internazionale. Mentre lo sviluppo di sempre più potenti telescopi ha permesso la rivoluzionaria scoperta degli esopianeti, le “super terre” che orbitano al di fuori del nostro sistema solare.

Le prossime sfide sono quelle di riportare l'uomo sulla Luna - c'è già una data, il 2024 - e l'ipotetica, futura “colonizzazione” di Marte. Sono ormai molte le sonde dirette verso il pianeta rosso. Se un tempo la sfida era tra Usa e Unione Sovietica, sulla scena avanzano ora nuovi paesi come gli Emirati Arabi e, soprattutto, la Cina che ha sviluppato un aggressivo piano quinquennale di progetti spaziali. Un contributo molto importante viene anche dall'Italia. E' il terzo paese per contribuzioni al budget dell'Agenzia Spaziale Europea, nelle missioni è presenti con sette astronauti, molti gioielli tecnologici sono prodotti nel Belpaese. Ma cerchiamo altre terre per trovare nuove risorse o per sfuggire ad un pianeta sempre più malato? E chi conquisterà lo spazio? I privati come Elon Musk e Jeff Bezos, i quali stanno investendo miliardi per favorire il turismo spaziale o i governi sempre più alle prese con problemi di bilancio?

Ed è possibile che nell'universo ci siano altre forme di vita? A Speciale Tg1 ne parlano il premio Nobel Didier Queloz, gli astronauti dell’Esa, l’Agenzia Spaziale Europea, Samantha Cristoforetti e Luca Parmitano; la scienziata Amalia Ercoli Finzi; l’esperto internazionale delle attività di ricerca su Marte Francesco Salese; Walter Cugno di Thales Alenia Space e Giorgio Saccoccia, presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, Enrico Flamini, presidente dell’International Research School of Planetary Sciences e l’astrofisica Francesca Faedi. Una puntata dunque che guarda al futuro e che è particolarmente interessante in particolare per gli appassionati di spazio. E magari si parlerà anche di ufo.

