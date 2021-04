Kilimangiaro, Camila Raznovich e il tema del ritorno dal viaggio

11 aprile 2021 a

Ancora una puntata di Kilimangiaro che si annuncia particolarmente interessante quella che andrà in onda nel pomeriggio di oggi, domenica 11 aprile, su Rai 3. Inizio alle ore 16.30 per il programma che consente anche di viaggiare anche se si è chiusi in casa e davanti alla televisione. L'ospite principale della puntata di oggi è lo storico e scrittore Alessandro Vanoli. Lui è l'autore de “Il racconto del ritorno. Esercizi di vita e di memoria da Ulisse a Neil Armstrong” che nel corso della puntata affronterà il tema della fine del viaggio e di quello che lascia.

Le tre notizie internazionali del consueto “Diario del Mondo” di oggi saranno analizzate da Dario Fabbri di Limes. Tra gli altri ospiti di Camila Raznovich nella puntata di questo pomeriggio ci saranno anche il noto geologo Mario Tozzi, la bravissima pianista Beatrice Rana e l’evoluzionista Telmo Pievani, professore di Filosofia delle Scienze Biologiche presso l’Università di Padova. E' una puntata che si annuncia particolarmente interessante quelli di oggi, considerati gli ospiti.

Camila Raznovich classe 1974, milanese, è una delle più apprezzate conduttrici televisive della Rai. Dopo la lunga esperienza a Mtv, ha lavorato per la televisione di Stato, poi La7 e di nuovo la Rai. Sulla sua vita privata lei ha raccontato che i genitori si sono conosciuti e sposati in Argentina, ma si sono poi allontanati per le tensioni politiche che si stavano vivendo nel Paese sudamericano negli anni Settanta. E' imparentata con l'attrice Nadine Warmuth, è stata sposata con un australiano con cui si è separata ne 2001 quando decise di lasciare New York. Nel 2009 è nata la sua prima figlia, Viola. La secondogenita, che si chiama Sole, è nata il 16 aprile 2012. Il padre di entrambe è l'ex compagno di Camila, l'architetto Eugenio Campari. Attualmente la giornalista è legata all'imprenditore francese Loic Fleur.

