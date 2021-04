Da noi a ruota libera, gli ospiti di Francesca Fialdini: da Ron a Martina Crocchia de L'Eredità

11 aprile 2021 a

Torna l'appuntamento con Francesca Fialdini a Da noi A ruota libera, in onda domenica 11 aprile alle 17.20 su Rai1, ospiterà Ron, alle prese con il gioco della griglia, pieno di sorprese. Il cantautore di fatto si racconterà tra vita privata e carriera, con il legame profondo con il suo maestro, Lucio Dalla. Nel corso della puntata, inoltre, Alessio Boni e Anna Valle. I protagonisti della seconda serie de La Compagnia del Cigno saranno in studio per un duetto ricco di momenti inaspettati e inediti. E ancora, per la prima volta insieme il cast della serie tv di successo Un Passo dal Cielo: Giusy Buscemi, Daniele Liotti, Gianmarco Pozzoli e Enrico Ianniello. Infine, la campionessa de L’Eredità Martina Crocchia che, grazie alla vittoria e i soldi conquistati grazie alla Ghigliottina, è riuscita a cambiare la sua vita.

Nella settimana precedente, vale a dire la domenica di Pasqua, tra gli ospiti in studio c'era stata Vittoria Puccini, la quale con la conduttrice Francesca Fialdini ha dato vita a un dialogo tra donne per conoscere meglio l’attrice, le sue scelte e cosa l’ha portata a diventare la protagonista della serie tv La Fuggitiva su Rai1. E ancora Max Giusti che con l’ironia che lo contraddistingue ha mostrato alcuni suoi lati inediti e il piccolo grande attore Federico Ielapi, che nel ruolo di Pinocchio nel film di Matteo Garrone ha entusiasmato pubblico e critica.

Infine una storia molto emozionante con protagonista una donna che ha messo in gioco tutta se stessa per amore. Un sentimento così potente da farle prendere la decisione più difficile della sua vita pur di salvare l’uomo che ama. Il dialogo con «persone comuni», personaggi e artisti del nostro tempo che hanno una storia interessante da raccontare e la volontà di farlo senza filtri restano al centro del programma, con particolare attenzione alle storie femminili, nelle loro varie declinazioni.

