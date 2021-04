Vincenzo De Lucia, imitatore sin da bambino e passione per Mara Venier: "Con lei si vince sempre"

11 aprile 2021 a

Vincenzo De Lucia è uno degli imitatori più famosi nell'attuale panorama televisivo italiano. Nato a Napoli nel 1987, ha alle spalle una lunga gavetta nel mondo del teatro dove ha rivestito molti ruoli, da attore, regista a sceneggiatore. La sua specializzazione è l’imitazione femminile di personaggi famosi. E' un eclettico emulatore che ha fatto del divertimento e dell’allegria i suoi punti di forza. Nel 2009 ha vinto il premio Alighiero Noschese come migliore imitatore e trasformista campano. Si è fatto apprezzare per il suo grande senso dell’umorismo nel programma Made in Sud, dove ha eseguito una perfetta interpretazione di Maria De Filippi, poi si è distinto anche a Stasera tutto è possibile, lo show di Stefano De Martino.

Vincenzo De Lucia, dal premio Alighiero Noschese allo spettacolo dedicato interamente a Mara Venier

Vincenzo De Lucia si è saputo distinguere anche nelle imitazioni di Barbara D’Urso, Mara Venier, Mara Maionchi, Maria Nazionale, Milena Gabanelli, Franca Leosini, Gina Lollobrigida e Sandra Milo. Un repertorio esemplare, ricco di personaggi dello spettacolo tra i più amati dal pubblico. La critica lo considera un imitatore eccellente, capace di interpretare numerosi ruoli attraverso camaleontiche trasformazioni, creando caricature perfette sia nella voce che negli atteggiamenti.

Vincenzo De Lucia e la scelta di imitare solo donne: "Per un uomo è difficile, se ci riesci vuol dire che sei bravo"

"Il tarlo di fare imitazioni o più semplicemente di intrattenere il pubblico (all’epoca fatto di parenti e amici) ce l’ho da quando sono bambino - ha spiegato in una vecchia intervista -. Fin da piccolo imitavo Costanzo, poi col tempo mi sono specializzato a simulare sua moglie, Maria De Filippi, che mi ha portato tantissima fortuna". La donna che ammira di più nel mondo dello spettacolo, "vittima" pure lei della sua imitazione, è Mara Venier. "E' una donna esplosiva, capace di conquistare con la sua simpatia chiunque le stia intorno - ha commentato -. Ho avuto l’onore, ed insieme l’onere, di poterla vivere umanamente e professionalmente. Mara è allegria, la amo particolarmente per la sua genuinità e simpatia e ci lega un affetto sincero. Con lei si vince sempre, è una garanzia". Vincenzo De Lucia parteciperà domenica 11 aprile su Rai1 alla puntata di Domenica In, con Mara Venier.

