Mara Venier, la figlia Elisabetta da Francesco Ferracini: poi Paolo da Pier Paolo Capponi

Mara Venier è la signora della domenica italiana, conduttrice ormai da tanti anni di Domenica In, storico contenitore pomeridiano di Rai1. Ma prima ha intrapreso con discreto successo pure la carriera da attrice. Nata il 20 ottobre del 1950 a Venezia sotto il segno della Bilancia, Mara Venier è una delle regine incontrastate del piccolo schermo. Presto si è trasferita a Mestre con la sua famiglia, poi l'amore l'ha portata a Roma. A soli 17 anni, infatti, è rimasta incinta e poco dopo, nel 1971, si è sposata e trasferita nella Capitale in compagnia dell'attore Francesco Ferracini.

Per tutti gli anni Ottanta e Novanta è protagonista di diversi film, ma il suo addio al cinema è arrivato nel 1998, per concentrarsi sulla conduzione televisiva. Nel 2020 è riuscita in questo senso a realizzare anche un altro grande sogno, calcando l’ambitissimo palco di Sanremo. E' stata infatti co-conduttrice con Amadeus della serata finale del Festival. Per quanto riguarda la vita privata, si è sposata la prima volta a 17 anni perché era incinta della sua prima figlia, Elisabetta. Seguì il suo primo marito Francesco Ferracini a Roma, la città che lei ha sempre definito essere “il suo primo amore” e in cui si è trasferita, pur divorziando poco tempo dopo. Il matrimonio è naufragato quando la conduttrice ha conosciuto l’attore Pier Paolo Capponi, da cui ha avuto il suo secondo figlio, Paolo. Nel 1984 ha sposato a Las Vegas Jerry Calà, con cui il matrimonio è durato soltanto 3 anni.

Successivamente ha avuto una lunga storia d’amore con Renzo Arbore. A L’Intervista di Maurizio Costanzo ha poi rivelato di aver perso un bambino durante la loro relazione: “C’è stata una gravidanza interrotta molto avanzata - ha dichiarato in quella circostanza -. E' stato un grande dolore per tutti e due. Naturalmente oggi c’è un rapporto di affetto enorme e di stima”. Dopo tante relazioni, finalmente nel 2006 è arrivato l'amore con Nicola Carraro, produttore cinematografico e padre di Gerò, ex compagno di Simona Ventura.

