Francesca Michielin, dalla coperta con Alberto Angela all'amore ora "work in progress" | Video

Francesca Michielin è una cantante che seppur giovanissima si può considerare già uno dei punti di riferimento per la musica leggera italiana. Vincitrice a X Factor all’età di 16 anni, si è imposta sulla scena musicale italiana grazie alla sua voce unica e al suo talento da vendere. Nel 2011 ha appunto conquistato la quinta edizione del talent e ha iniziato così la sua ascesa verso il successo. Ha partecipato due volte al Festival di Sanremo, prima con Nessun grado di separazione e nel 2021, nella rassegna appena conclusa, in coppia con Fedez in Chiamami per nome. Qui il video del brano.

In un’intervista a Vanity Fair del 2016 ha raccontato: “Sono single, ma col mio ultimo ex ho mantenuto un bel rapporto. Forse ho vissuto un amore complicato quando ero molto giovane, tra i 16 e i 17 anni. Era la mia prima storia, e questo ragazzo era molto geloso, possessivo, non la vivevo bene. Col senno di poi ho imparato che sì bisogna condividere, ma anche lasciare andare", la sua tesi. Negli anni successivi è sempre stata molto riservata sul suo privato, ma è emerso che ha avuto una presunta storia con Ramiro Levy, chitarrista della band dei Selton. Tra le curiosità relative al suo conto, considera l’uomo ideale per lei Alberto Angela. In varie occasioni Francesca Michielin ha dichiarato la sua passione per il noto divulgatore scientifico televisivo. Ha anche una coperta con la faccia di Angela raffigurata.

Francesca Michielin, dalla relazione con Ramiro Levy all'uomo ideale Alberto Angela

Negli ultimi tempi la cantante si è raccontata a Verissimo, da Silvia Toffanin: "L’amore? Work in progress”, ha affermato non senza imbarazzo. "Ma in questo momento sono felice", ha aggiunto. Chissà chi sarà il fortunato. Durante la trasmissione di Canale5 ha anche affermato di essersi tagliata i capelli, per poi donarli ad un’associazione che si occupa dei malati oncologici. Fare del bene al prossimo è il più grande insegnamento della sua famiglia, che l’ha sempre supportata nelle sue scelte. E' una grande tifosa della Juventus.

Francesca Michielin, dal tifo per la Juventus al primo amore: "Era possessivo, l'ho vissuto male" | Video

