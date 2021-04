Fedez, prima dei figli con Chiara Ferragni le storie con Giulia Valentina e TigerLily | Video

11 aprile 2021 a

Fedez attualmente è il cantante rap più famoso in Italia. Nato il 15 ottobre 1989 (Bilancia), è balzato agli onori della cronaca non soltanto per le sue qualità artistiche, ma anche per la sua storia d’amore da copertina con la nota imprenditrice digitale Chiara Ferragni. Tra le curiosità sul suo conto, non ha mai fatto segreto di essere stato vittima di bullismo da piccolo, e di essere stato piuttosto sovrappeso. Nel dicembre del 2019, in una intervista rilasciata a Peter Gomez, ha dichiarato di aver fatto alcuni esami che hanno mostrato la possibilità, in futuro, di essere predisposto per la sclerosi multipla.

Per quanto riguarda la vita privata, prima di conoscere Chiara Ferragni, Fedez ha avuto una storia d'amore con Giulia Valentina, web influencer piuttosto nota nel mondo dei social, a cui è stato legato per oltre un anno. In seguito, ha avuto una relazione con la dj australiana Tiger Lily, interrotta dopo alcuni mesi. Nel 2016 ha quindi cominciato una travolgente storia d’amore con la fashion blogger Chiara Ferragni, citata nel brano della sua canzone Vorrei ma non posto (‘Il cane di Chiara Ferragni ha il papillon di Louis Vuitton. Ed un collare con più glitter di una giacca di Elton John). Qui sotto il video della canzone.

Nel giugno 2017 la romantica proposta di matrimonio durante un suo concerto all’Arena di Verona; poco tempo più tardi i due hanno annunciato di aspettare il loro primo figlio. Il 19 marzo 2018 è nato il piccolo Leone e il 1 settembre dello stesso anno i due sono convolati a nozze, con un matrimonio a Noto, in Sicilia. Il 23 marzo 2021 è nata la secondogenita della coppia, la piccola Vittoria. Tra gli aneddoti rivelati spesso da Fedez, ha dichiarato che per farsi perdonare da Chiara dopo una lite, le ha fatto recapitare 600 rose. Nel marzo del 2020 insieme alla moglie ha dato vita ad una raccolta fondi per l’emergenza Covid. La coppia ha raccolto quasi 4 milioni, cifra attraverso cui è stato anche possibile costruire una terapia intensiva. A seguito di questa iniziativa ha avuto un duro scontro col Codacons, che lo ha anche denunciato. Il rapporto tra la coppia e l'associazione spesso si è rivelato conflittuale.

