Non è l'Arena, il caos vaccino e concorsopoli alla Regione Lazio

Non mancheranno polemiche e duri attacchi nella puntata di stasera, domenica 11 aprile, di Non è l'Arena, il talk condotto da Massimo Giletti in onda su La7 a partire dalle ore 20.30. Naturalmente ancora una volta al centro del programma ci sarà l'emergenza Covid, in particolare la campagna vaccinale. A partire dai dubbi sulle somministrazioni di Astrazeneca che stanno rallentando l'inoculazione del farmaco. Ma non mancheranno inchieste sulla criminalità, sulla crisi economica . Insomma una serata molto intensa.

Iniziando proprio dal caos vaccini. La campagna non sta ancora andando al massimo della velocità. Ora si è sommato anche il timore degli italiani sul vaccino prodotto da Astrazeneca. La paura e il nuovo cambiamento della fascia d'età dei cittadini a cui somministrare il farmaco, hanno ulteriormente complicato la situazione. Poi ci sono i furbetti. In Calabria e Toscana è stata persino individuata la vaccinazione della categoria "altro". Chi ne fa parte? Ospiti del dibattito il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, Luca Pani e Gianluigi Paragone. Giletti tornerà di nuovo anche sul piano pandemico non aggiornato e mostrerà le conversazioni tra Ranieri Guerra, numero 2 dell'Oms indagato per falsa testimonianza dalla procura di Bergamo, e Silvio Brusaferro, ex capo dell'Iss, attualmente membro del Cts, ma non indagato. Oltre a Sileri ne parleranno Sandra Amurri e Jessica Costanzo.

In relazione all'emergenza economica, Non è l'Arena ascolterà i fondatori del movimento #ioapro# collegandosi direttamente con Firenze e su questo tema si confronteranno Luca Barbareschi, Alessia Morani, Vauro, Daniela Santanchè e Giuseppe Ghisolfi. Poi concorsopoli alla Regione Lazio. E' uno scandalo che ha travolto il Pd e portato alle dimissioni Mauro Buschini, ex presidente del consiglio regionale. La procura di Civitavecchia indaga. In studio Antonio Pasquini sindaco di Allumiere, il comune del concorso “incriminato” dalle cui liste sarebbero state selezionate e poi assunte persone vicine ad alcuni potenti consiglieri della Pisana. In studio Chiara Colosimo e Luca Telese. Non è l'Arena, infine, affronterà ancora una volta il caso dei Casamonica. Contributi di Nello Trocchia e Bernardo Bassoli.

