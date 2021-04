Enrico Brignano, con Bianca Pazzaglia un matrimonio durato 5 anni: ora l'amore con Flora Canto

11 aprile 2021 a

Enrico Brignano è uno degli attori più amati dal pubblico. Nato a Roma il 18 maggio del 1966 sotto il segno del Toro, ha intrapreso gli studi teatrali all’accademia dei giovani comici di Gigi Proietti grazie al quale ha esordito nel mondo del teatro, ma nel 1998 la sua partecipazione alla fortunata fiction Un medico in famiglia gli ha offerto il meritato riconoscimento di diventare famoso al pubblico televisivo, rappresentando di fatto la svolta nella sua carriera. Curiosamente, nella fiction lui interpretava uno sfegatato tifoso della Roma, anche se in realtà la sua passione è la Lazio.

Gli spettacoli di Brignano sono molto apprezzati, anche grazie alla presenza di grandi momenti musicali, spesso interamente composti e scritti da lui. Nel 2020 ha uno show tutto suo su Rai2, Un’ora sola vi vorrei, ed è ospite fisso a Che tempo che fa su Rai3, con Fabio Fazio. Brignano è molto attivo anche in campo cinematografico. Tra i film che ha interpretato spiccano: Sms Sotto mentite spoglie (2007), Asterix alle Olimpiadi (2008), Un’estate ai Caraibi (2009), Ex Amici come prima (2011), Poveri ma ricchi (2016), e Tutta un’altra vita (2019). Tra le curiosità, Brignano ha prestato la propria voce in qualità di doppiatore nel film d'animazione Frozen, interpretando il pupazzo di neve Olaf. Per quanto riguarda la vita privata, nel 2008 Enrico ha sposato Bianca Pazzaglia, ballerina con cui il matrimonio è durato 5 anni. Dal 2014 l’attore ha iniziato una relazione con l’ex tronista di Uomini e Donne Flora Canto, con la quale ha avuto una figlia, Martina, nel 2017.

Nel febbraio 2021, proprio la moglie ha rivelato via Instagram di essere in attesa di un secondogenito, un maschietto. Flora Canto, classe 1983, è un’attrice, conduttrice e appunto ex tronista di Uomini e Donne. Ha 17 anni meno di Brignano, e spesso le sue precedenti relazioni sono state sotto i riflettori. Tra i suoi flirt passati figura Filippo Bisciglia, conduttore di Temptation Island. Ora la felicità con il comico romano.

