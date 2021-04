Benedetta Rossi ritrova il sorriso: "Contro il Covid vaccino per mamma e zia" | Le foto

11 aprile 2021 a

a

a

La chef fatta in casa non si tira indietro e dai suoi profili social ufficiali non si limita soltanto alle ricette e ai consigli dei piatti da portare in tavola. Nei giorni scorsi ha raccontato la drammatica esperienza del marito, Marco, che ha perso il padre. Ha pubblicato una foto in cui il compagno ha al suo fianco il cane Cloud, che sembra quasi aver capito il dramma vissuto dal proprietario. Stavolta Benedetta Rossi pubblica le foto di una notizia positiva. La food blogger più amata dagli italiani, in grado di vantare tre milioni e 800mila follower solo su Instagram, posta le foto delle anziane a cui è più legata che hanno ricevuto il vaccino anti Covid: la mamma e la zia Giulietta.

Benedetta Rossi, lutto in famiglia: "Il nostro cane ha capito e non lascia mai solo Marco"

"Hanno aspettato un po’ - scrive la chef marchigiana - ma finalmente è toccato anche a loro. Mia madre mi ha mandato le foto per darmi la bella notizia". E le immagini sono proprio quelle delle vaccinazioni. Sono foto, tra l'altro, che mostrano le anziane letteralmente felici per aver ottenuto la somministrazione del farmaco.

"Anche il vaccino fatto in casa", scherza una follower con il doppio senso sulla cuoca, visto che il suo profilo si chiama fattoincasadabenedetta. Ma c'è anche chi approfitta per dire sì al vaccino, senza mezzi termini. "Un messaggio forte che arriva direttamente dalle adorate vecchierelle - commenta una follower - Sì al vaccino".

Il risotto agli asparagi e la colomba fatta in casa di Benedetta Rossi

Ma c'è anche chi solleva i problemi legati alla campagna vaccinale in Italia: "Come hanno fatto a farlo a casa? A mia madre hanno detto di no perché va conservato a - 80°. Non vuole essere una polemica chiedo solo".

Il fatto è che ogni regione sta andando avanti con modalità e regole diverse e ovviamente la campagna vaccinale è diversa praticamente ovunque. Ci sono territori in cui la somministrazione a domicilio sta andando molto meglio rispetto ad altri.

Il dolce di Pasqua di Benedetta Rossi: la pizza marchigiana

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.