Ascolti tv sabato 10 aprile, Amici 2021 trionfa e sfiora il 26% di share: tiene la replica di Sotto Copertura

Altro trionfo televisivo per Amici di Maria de Filippi. Su Canale5 la puntata di sabato 10 aprile del talent show, ha conquistato gli ascolti della prima serata grazie a 5.734.000 telespettatori e al 25,96% di share. Una puntata ricca di colpi di scena, con l'eliminazione della cantante Enula, appartenente alla squadra capitanata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Nel corso della trasmissione, come sempre, battibecchi e schermaglie tra insegnanti (su tutti Arisa con Rudy Zerbi e Alessandra Celentano con Lorella Cuccarini), con i giudici capaci spesso di sdrammatizzare la situazione, grazie in particolare a Stefano De Martino. Tra gli ospiti della puntata di sabato 10 aprile, ci sono state Francesca Manzini, che si è esibita in una simpatica imitazione di Mara Venier, e Alessandra Amoroso, che ha interpretato due ultimi suoi singoli. Siparietto divertente pure tra Rudy Zerbi e la ballerina professionista Francesca Tocca, che ha provocato ironicamente grazie al suo sex appeal l'insegnante di canto durante una performance in latino americano.

Su Rai1 la replica di Sotto Copertura ha ottenuto 3.125.000 telespettatori e il 13,83% mentre in terza posizione si è collocato Rai3 con Città Segrete che ha raccolto davanti al video 2.248.000 telespettatori pari al 9,42% di share. Appena fuori dal podio Rai2 che con Fbi ha totalizzato 1.364.000 telespettatori e il 5,07% di share e, a seguire, con Blue Bloods 1.300.000 e il 4,84% e con Instinct 947.000 e il 3,86%.

Su Italia1 Wonder Park ha conquistato 1.133.000 telespettatori e il 4,26% mentre Rete4 con Bernadette: Miracolo a Lourdes ha registrato 987.000 telespettatori e il 3,97% di share. Su La7 Before the Flood è stato visto da 489.000 telespettatori pari all’1,89% di share, mentre Nove con Matteo Messina Denaro Il Superlatitante ha conquistato 453.000 telespettatori e l’1,71% di share. Tv8 chiude la classifica con Destini incrociati seguito da 262.000 telespettatori con l’1,1% di share.

