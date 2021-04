Pupo, dalla moglie Anna all'amante Patricia Abati. Bigamia e tre figlie: Ilaria, Clara e Valentina | Video

11 aprile 2021 a

Pupo, all'anagrafe Enzo Ghinazzi, è uno dei cantanti più famosi in Italia e non solo, con particolare seguito anche in Russia. I suoi brani Gelato al cioccolato, Su di noi e Firenze Santa Maria Novella. Questo il video di quest'ultima canzone.

Nato a Ponticino (in provincia di Arezzo) l’11 settembre 1955, sotto il segno zodiacale della Vergine, i suoi genitori Fiorello Ghinazzi e Irene Bozzi sono sempre stati grandi appassionati di musica, di canto e di recitazione, invogliando il figlio a seguire le loro orme. Nel corso della sua carriera, più volte si è ritrovato senza soldi per colpa della malattia del gioco. Per quanto riguarda la vita privata, si è innamorato giovanissimo di Anna, e nel luglio 1974 i due si sono sposati. La coppia ha avuto due figlie, Ilaria e Clara. Alcuni anni dopo, Pupo ha riconosciuto la sua terza figlia Valentina, nata da una sua breve relazione con una fan. Le cose si sono complicate quando, sul finire degli anni Ottanta, Pupo si è innamorato (anche) della sua manager Patricia Abati. In un primo momento i due si sono frequentati di nascosto, ma alla fine il cantante ha deciso di uscire allo scoperto. Tutt’oggi, Pupo vive in una situazione di bigamia (non ufficiale, naturalmente, dal momento che è sposato solo con Anna).

Sua figlia Ilaria ha avuto due bambini: Leonardo nel 1999 e Viola nel 2010. Nel 2012 il cantante è diventato nonno per la terza volta con la nascita di Matteo, figlio di Valentina. Sulla sua situazione familiare, Pupo ha rilasciato queste dichiarazioni in una vecchia intervista: "Non condividiamo la stessa casa, non facciamo l’amore insieme - ha spiegato -. Viviamo in luoghi diversi e ci incontriamo, senza ostentazioni, quando devo stare con la mia compagna o con mia moglie”. Pupo ha poi rivelato di essere aperto rispetto al tema sessualità. “Ho un dialogo e un’apertura. Sono sessualmente libero - ha detto -, ma ha prevalso la parte etero. Per me non è proprio un problema”.

