Amici 2021, Lorella Cuccarini e Celentano se ne dicono di tutti i colori. "Sei di cattivo gusto". "Tu una maestrina"

11 aprile 2021 a

a

a

Ancora un acceso confronto tra Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano nel corso della puntata di Amici di sabato 10 aprile. Durante il programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, volano parole pesanti e duri attacchi tra le due che si beccano senza alcun timore e senza pesare le parole. Dopo il guanto di sfida lanciato dalla maestra di danza classica, ancora un confronto senza peli sulla lingua. A sfidarsi in pista sono Serena e Martina, ma come accade ogni volta Alessandra Celentano appena Martina conclude il suo numero coglie la palla al balzo e critica duramente.

Ad Amici battuta hot di Rudy Zerbi ad Arisa. Lei stizzita: "Rimangiati tutto"

E' un atteggiamento che fa immediatamente scattare la replica di Cuccarini: "Devi criticare solo al termine della sfida, non durante", sottolinea. Alessandra Celentano non incassa, ma controbatte stizzita: "Tu fa quello che ritieni opportuno, io faccio quello che voglio". Una discussione che va avanti in maniera molto polemica: "Se devi fare la maestrina... visto che devi dire quando dobbiamo parlare e quando no". Ma nemmeno Cuccarini si tira certo indietro e continua il duello, tra l'altro raccogliendo l'intenso applauso dello studio che si schiera proprio dalla sua parte: "Io non considero una cosa di buon gusto parlare durante una sfida. Lo fai soltanto per portare acqua al tuo mulino" che è un po' la sensazione che lascia ai telespettatori la scelta di Alessandra Celentano di attaccare duramente la ballerina avversaria quando la sua ancora deve scendere in pista o addirittura a volte anche prima del numero.

Amici 2021, ballo hot di Francesca Tocca e Rudy Zerbi impazzisce: "Sto volando"

Nonostante ciò Celentano resta sulla sua posizione e addirittura sostiene che Martina stia cercando di scimmiottare Francesca, la ballerina professionista della scuola. La sfida però non va come dice lei ed è costretta ad incassare una dura sconfitta che finisce con il lasciare il segno non solo sul programma ma anche sui telespettatori che guardano Amici e che magari non vorrebbero litigi durante le sfida, ma prima e dopo.

Amici 2021, eliminata Enula: "Ho paura di quello che mi aspetta fuori". Poi il pianto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.