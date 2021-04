Mezz'ora in più, oggi su Rai 3 ospiti di Lucia Annunziata sono Zingaretti, Casaleggio e Palù

11 aprile 2021 a

Nuovo appuntamento oggi, domenica 11 aprile, con Mezz'ora in più di Lucia Annunziata. Ecco gli ospiti della puntata in onda su Rai 3 a partire dalle ore 14.30. In studio e in collegamento con la conduttrice ci saranno Nicola Zingaretti, Davide Casaleggio e Giorgio Palù.

Tre i temi al centro della puntata odiera: si inizia con la campagna di vaccinazione in Italia e negli Stati Uniti come condizione per le riaperture delle attività economiche messe in ginocchio dalla pandemia. Poi si parlerà del rapporto tra associazione Rousseau e Movimento Cinque Stelle, a cinque anni dalla morte di Gianroberto Casaleggio. Infine focus sulle tensioni tra Europa e Turchia dopo la visita della presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e del presidente del Consiglio Ue Charles Michel ad Ankara, ospiti del presidente turco Erdogan. Con l'eco pressoché mondiale avuto sull'episodio dell'assenza di una sedia per la presidente della commissione europea rispetto al posto occupato dai due leader uomini. Questi i temi al centro della puntata di "Mezz’ora in più" e "Mezz’ora in più/ Il Mondo che verrà".

Di questi temi, come detto, se ne parlerà con gli ospiti di Lucia Annunziata e Antonio Di Bella: il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti; il presidente dell’Associazione Rousseau, Davide Casaleggio; il presidente dell’Aifa Giorgio Palù; il direttore del National Institute of Allergy and Infections Diseases, Anthony Fauci; la corrispondente Rai da Istanbul, Lucia Goracci e la corrispondente dell’Huffpost da Bruxelles, Angela Mauro. Sulle altre reti Rai, più o omeno in concomitanza con il talk show di politica e attualità, ci sono Domenica In su Rai 1 (ospiti Pupo, Fedez ed Enrico Brignano) e Quelli che il calcio su Rai 2, con Ale e Franz, Ermal Meta e la possibilità di essere aggiornati in tempo reale sui risultati delle partite di calcio in programma nel pomeriggio.

