Quelli che il calcio, domenica 11 aprile ospiti Ale e Franz. Ci sarà anche Ermal Meta

Quelli che il calcio torna oggi, domenica 11 aprile, a partire dalle ore 14 su Rai 2. Un programma che concentra la cronaca delle partite di Serie A della domenica, con l'intrattenimento, la musica e lo spettacolo. Ospiti principali di oggi sono Ale e Franz: coppia collaudatissima di comici, amici nella vita, ma acerrimi rivali nel tifo calcistico: uno interista, l’altro milanista, saranno in studio nel programma condotto da Mia Ceran, Luca e Paolo.

Con loro sarà ospite anche Daniela Ferolla, conduttrice di Linea Verde, in veste di tifosa juventina, mentre la sua squadra giocherà allo Stadium contro il Cagliari. Ci saranno anche Francesco Paolantoni, Enrico Bertolino e Adriano Panatta. Tornerà la grande musica italiana con Ermal Meta, che canterà "Un milione di cose da dirti" e sarà in studio tutto il pomeriggio. Enrico Lucci sarà a Milano, nella storica Sala Venezia,: con lui Mal e Rosanna Fratello. Più a nord, a Gressoney, Francesca Brienza sarà con il campione di sci di fondo Federico Pellegrino, che quest’anno ha vinto per la seconda volta in carriera la Coppa del mondo di Sprint. Dopo l’imitazione di Pirlo, ecco un altro allenatore: Rino Gattuso, mister del Napoli, che racconterà il suo momento professionale con la voce di Ubaldo Pantani.

Dopo il calcio, i comici faranno satira sulla televisione: si parte con Report e Sigfrido Ranucci in "versione Pantani", si passerà poi a L’Aria che Tira e di Myrta Merlino, interpretata da Barbara Foria. Interverranno anche Gustavo delle Noci, alias Toni Bonji e il virologo Bassetti (Paolo Kessisoglu). La diretta dagli stadi inizierà con l’anticipo di San Siro, dove il giornalista Fabrizio Biasin e la Cholita Giulia Coppini riporteranno dell’ultima mezzora di gioco di Inter-Cagliari. Alle 15 ci si sposterà a Torino con Samuel Romano dei Subsonica e l’ex calciatore Claudio Onofri per Juventus-Cagliari; a Verona con l’attrice Clizia Fornasier e l’ex schermidore Stefano Pantano per Verona-Lazio e a Genova con l’ex martellista Silvia Salis e Ciro Giustiniani per Sampdoria-Napoli.

