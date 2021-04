Linea Verde, domenica 11 aprile su Rai 1 alla scoperta del Cammino Balteo in Valle d'Aosta

11 aprile 2021 a

Nuovo appuntamento oggi, domenica 11 aprile, con Linea Verde, il programma di Rai 1 in onda a partire dalle ore 12.20. La puntata odierna porterà i telespettatori Valle d’Aosta, lungo il corso della Dora Baltea, svelando che magnifica esperienza sia incamminarsi lungo il suo tragitto che oggi si chiama Cammino Balteo.

Un percorso che si snoda tra strettoie e cascate, attraverso dirupi e rocce, lambendo 72 castelli tra manieri, fortificazioni e semplici torri difensive. Ingrid Muccitelli e Beppe Convertini inizieranno il loro viaggio nei vigneti eroici di Donnas, dove si festeggiano quest’anno i 50 anni della Doc, una delle prime in Italia. Beppe, poi, continuerà il suo viaggio incontrando un’allegra famiglia che produce il formaggio più famoso della regione, la Fontina, per poi proseguire il percorso nel Forte di Bard dove racconterà i 14 giorni di assedio napoleonico e la straordinaria resistenza Sabauda. Mentre Ingrid mostrerà uno dei castelli più belli della Val d’Aosta, quello di Issogne, caratterizzato da una meravigliosa opera rinascimentale, la Fontana del melograno. Peppone Calabrese, lungo la Dora Baltea, racconterà la filiera della cioccolata a Saint Vincent insieme a un maestro lievitatore, per poi concludere con la filiera della carne a Mont Jovet.

Come ogni domenica, quindi, un viaggio che unisce storia, cultura, tradizione, enogastronomia e identità di un territorio della nostra penisola. Linea Verde, in questo senso, è uno dei programmi più longevi e amati dal pubblico televisivo, che apprezza questo format leggero e snello, ricco di curiosità e aneddoti, che consente di scoprire i territori italiani e le loro ricchezze con un approccio a tutto tondo. Ieri, invece, Linea Verde Life ha fatto tappa in Puglia, tra Barletta, Andria e Trani, mentre nella domenica di Pasqua al centro della puntata c'è stata l'area del lago di Bolsena e la sua storia secolare.

