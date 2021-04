Amici 2021, eliminata Enula: "Ho paura di quello che mi aspetta fuori". Poi il pianto

10 aprile 2021 a

Sfida all'ultima canzone ad Amici 2021, nella puntata di sabato 10 aprile, con eliminazione pesante, quella di Enula. A finire in lotta per l'eliminazione dalla scuola di Maria De Filippi infatti sono stati tre cantanti: vale a dire Aka7even, Enula e Tancredi. Tutti e tre hanno rappresentato dei punti di riferimento importanti nel talent show e di sicuro lasceranno un vuoto sia all'interno della scuola che nel pubblico di appassionati al programma. Senza dimenticare appunto le dinamiche interne, dal rapporto tra Aka7even e la ballerina Martina Miliddi e quello tra Enula e il ballerino Alessandro. Tutti e tre comunque hanno mostrato anche nell'ultima puntata le loro qualità: l'originalità di Aka7even, l'abilità nel rap per Tancredi e la voce suadente di Enula. Ma è stata proprio lei a uscire: "Ho paura di quello che mi aspetterà fuori", ha detto. Quindi il pianto disperato insieme agli altri compagni, su tutti Alessandro, con il quale ha stretto una bella storia durante questa esperienza.

Tutto era partito dalla seconda manche, quando la squadra Celentano-Zerbi ha sfidato il team Arisa-Cuccarini e ha perso. A rischio quindi sono finiti i cantanti Sangiovanni, Deddy ed Enula. Salvati i primi due, a rischiare l’eliminazione è stata Enula. Quindi la terza manche con la sfida tra le squadre Arisa-Cuccarini e Celentano-Zerbi, con vittoria di quest’ultima.

Al ballottaggio sono pertanto finiti il ballerino Alessandro e i cantanti Raffaele e Tancredi. A rischiare di uscire è Tancredi. Il ballottaggio finale per la definitiva eliminazione della puntata si è rivelata una sfida a tre tra i cantanti Aka7even, Enula e Tancredi. Il primo a salvarsi è stato il cantante voluto ad Amici da Anna Pettinelli (Aka7even). Enula e Tancredi, come avvenuto nelle scorse puntate, hanno scoperto il nome dell’eliminato una volta rientrati in casa. E alla fine a uscire dalla scuola è stata Enula. Per quanto riguarda il premio Tim, relativo al concorrente più votato e apprezzato dal pubblico, anche in questa settimana a prevalere è stata la ballerina Giulia Stabile.

