Amici 2021, ballo hot di Francesca Tocca e Rudy Zerbi impazzisce: "Sto volando"

10 aprile 2021 a

a

a

Momento particolarmente divertente durante la puntata di Amici 2021 di sabato 10 aprile. Tutto è accaduto prima della sfida nella prova di latino americano tra Serena e Martina, quando a esibirsi è stata la professionista Francesca Tocca. Fisico perfetto e curve esplosive, Francesca ha catturato l'attenzione sin da subito di Rudy Zerbi. Una attenzione particolare, evidenziata dalla stessa Maria De Filippi. La quale ha invitato l'insegnante di canto della scuola, ironicamente, ad avere un atteggiamento più rispettoso della situazione. Quando ha iniziato a ballare poi, Francesca è andata simpaticamente a provocare lo stesso Rudy, che al termine della performance della professionista ha esposto un cartello con su scritto: "Sto volando".

Rudy Zerbi, quattro figli da tre donne diverse: il piccolo Leo con Maria Soledad Temporin

Tra l'ilarità e le risate soprattutto dei giudici Stefano De Martino ed Emanuele Filiberto. Francesca Tocca è nata a Catania il 24 luglio 1989, segno zodiacale Leone, ed è una ballerina professionista di fama nazionale. Nel 2015 è entrata come professionista ad Amici, trasmissione di Maria De Filippi che ne ha consacrato la popolarità. Nella vita privata della ballerina c’è stato un grandissimo amore, coronato con un matrimonio e la nascita di una figlia, Jasmine. L'ex marito di Francesca è Raimondo Todaro, famoso insegnante di Ballando con le stelle, che quest'anno si è esibito con Elisa Isoardi nel talent show di Milly Carlucci. La coppia tuttavia è entrata in crisi nel 2019.

Rosa e Deddy, un amore in bilico: "Litighiamo spesso e lei è un po' permalosa"

L'anno seguente Francesca è uscita allo scoperto con Valentin. Nato il 30 luglio 1988 a Bucarest, in Romania, Valentin Alexandru Dumitru è un talentuoso ballerino. Deve la sua fama alla partecipazione ad Amici di Maria De Filippi nel 2019-20. Qui non ha trovato il successo finale, ma l’amore. Ha iniziato infatti a nutrire una simpatia per Francesca Tocca. Durante il lockdown di marzo i due sono rimasti distanti, ma nel luglio 2020 sono usciti allo scoperto mostrandosi insieme sui social e scambiandosi dolci dediche.

Amici 2021, Serale sabato 10 aprile: eliminato e ospiti di Maria De Filippi saranno Amoroso e Manzini (spoiler)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.