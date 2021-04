Wanda Nara, bomba sexy anche in pantofole: gambe e forme in bella vista | Foto

10 aprile 2021 a

Wanda Nara continua a provocare su Instagram, con i suoi quasi 8 milioni di follower letteralmente in delirio per i suoi scatti decisamente sexy. In una delle ultime foto pubblicate, la showgirl e procuratrice argentina è immortalata in una posa sexy, con gamba nuda in primo piano e una pantofola forse lontano dai canoni di sensualità a cui ci ha abituato lady Icardi, ma che comunque piace ai suoi fan.

Il look alla fine risulta comunque mozzafiato, viste le sue forme esplosive sempre ben in evidenza. Intanto continua a far discutere anche il futuro del marito Mauro Icardi, ormai ai margini della rosa del Psg e sempre alle prese con continui infortuni. "Secondo la stampa francese, Wanda Nara non ha mai interrotto i contatti con la Juventus - si legge -, che ha cercato di prendere Icardi più volte nelle ultime stagioni. E un nuovo incontro sarebbe stato programmato nei prossimi giorni tra le due parti. Paulo Dybala potrebbe anche essere incluso nell'affare. L'accordo permetterebbe ad entrambi i club di aumentare i loro bilanci giocando sul concetto di ammortamento. L'affare - si conclude l'articolo - potrebbe anche soddisfare entrambi i giocatori, come Mauro Icardi che vuole tornare in Italia, mentre Paulo Dybala non è contrario a una nuova sfida".

Video su questo argomento Wanda Nara si gode persino la quarantena: in piscina con tutta la famiglia

Il discorso tuttavia pare ancora in una fase embrionale. Dybala sarebbe tentato pure di andare all'Inter nel 2022 a parametro zero, con il discorso sul rinnovo in bianconero che resta in stand by. Per Icardi futuro in Italia, con Roma e appunto Juve in prima fila. Ma la trattativa è piuttosto complicata, anche per trovare il prezzo giusto del centravanti argentino. L'Inter infatti avrebbe messo una ulteriore clausola quando ha sottoscritto la cessione al Psg: i nerazzurri dovrebbero incassare altri 15 milioni in caso di passaggio in bianconero. Ma che il futuro di Icardi sia in Italia appare davvero probabile.

