Giulia e Sangiovanni innamorati, lui la racconta così: "Di lei mi piace la leggerezza"

10 aprile 2021 a

a

a

Giulia Stabile e Sangiovanni, all'anagrafe Giovanni Pietro Damian, sono rispettivamente una ballerina e un cantante facenti parte del cast di giovani talenti di Amici di Maria De Filippi, edizione 2021. Giulia e Sangiovanni stanno vivendo nella casetta una splendida storia d'amore. Ovviamente non mancano i momenti difficili, con piccole grandi incomprensioni, anche se queste non hanno certo intaccato il reciproco sentimento. In tantissimi, sia negli studi del programma, sia a casa che sui social, hanno notato che ogni qual volta il ragazzo canta il suo brano più famoso, ossia Lady, guarda sempre la sua fidanzata cercandola tra il pubblico.

Recentemente Sangiovanni ha parlato del suo amore per la ballerina: "C’è stato un giorno - ha spiegato - in cui ho detto forse mi sono innamorato di lei. No, non di come balla. C’è stato un momento preciso in cui è salita sul palco e ho detto mi sto innamorando a guardarla. Era una cosa folle, era un’altra cosa. E' la persona con cui ho condiviso più cose, più emozioni, più tempo insieme. Nel bene e nel male dopo emozioni forti che si sono provate è normale che mi mancherebbe se dovesse andare via".

Giulia, Sangiovanni è pazzo di lei: "Sono innamorato, ma non di come balla"

Non sono mancati comunque degli attimi di tensione, soprattutto per la gelosia di Giulia nei confronti di Enula nei primi tempi della loro storia. La ballerina si era pure sfogata con Alessandro: "Sono sempre vicini sulle gradinate e lui le dà i bacetti sulla mano", ha commentato infastidita. "Rosa mi ha chiesto se tra loro c'è qualcosa, anche Raffaele. Capito? La gente se ne accorge da fuori", era la sua tesi. Insinuazioni che però Sangiovanni aveva subito respinto: "La tua gelosia è assurda - la sua replica -. Io e lei non abbiamo un'affinità in quel senso, è più un rapporto fratello e sorella. Io provo le stesse cose di prima per te, anche quando non ti guardo. Però la cosa che più mi piaceva di te era la tranquillità che mi davi, la leggerezza. Ultimamente, non vedo più questa tranquillità. Gelosia totalmente insensata". Intanto l'amore va avanti, a gonfie vele. E sia Giulia che Sangiovanni restano due dei personaggi più amati dal pubblico.

Giulia, Sangiovanni è pazzo di lei: "Sono innamorato, ma non di come balla"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.