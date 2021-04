Zagaria, la storia vera della cattura del boss della camorra in un bunker all'avanguardia

10 aprile 2021 a

Stasera in tv, oggi sabato 10 aprile 2021, su Rai1 alle ore 21,25 andrà in onda il film "Sotto copertura - La cattura di Zagaria”. La pellicola racconta una delle pagine più importanti della lotta contro il malaffare: la caccia all’imprendibile capo della camorra casertana latitante da oltre vent’anni. Nel film Claudio Gioè veste i panni di Michele Romano, il superpoliziotto capo della squadra Mobile di Napoli che, appena qualche mese prima, ha assicurato alla giustizia Antonio Iovine, l’altro grande latitante al vertice del clan. Alessandro Preziosi interpreta invece Michele Zagaria, il camorrista più ricercato d’Italia, killer feroce prima, spietato uomo d’affari dopo, che continua a gestire loschi traffici dal suo inaccessibile bunker, protetto da una rete di fedelissimi. Nel cast ci sono anche Alejandra Onieva, Matteo Martari e Bianca Guaccero.

Il film ripercorre la storia vera dell'arresto. Zagaria, classe 1958, è un mafioso italiano, boss dell'organizzazione camorristica del clan dei casalesi, e soprannominato Capastorta. Cresciut a San Cipriano d'Aversa, entra sin da giovane a far parte della camorra locale. Primo boss a controllare il territorio Casapennese, molte volte all’interno di serie tv e fiction, viene definito Padrino di Casapesenna. Ricercato dal 1995, dopo anni di indagini, il 7 dicembre 2011, gli uomini della III Sezione della Squadra Mobile di Napol arrestarono Michele Zagaria, scovato all'interno di un bunker di cemento armato, costruito sotto un'abitazione di Casapesenna. L’originale covo del boss era infatti un’opera di ingegneria d’avanguardia nascosta sotto il pavimento del bagno presente nell’abitazione con un sistema di areazione creato ad hoc. Ben 65mq dotati di ogni comfort 5 mt sotto terra e con monitor collegati a telecamere esterne per controllare l’intera strada. Il blitz, scattato all'alba, terminò verso mezzogiorno quando il latitante, ormai senza più vie di fuga e senza elettricità, si arrese. All'operazione partecipò, inoltre, personale del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, della Squadra Mobile di Caserta e del Nucleo Prevenzione Crimine Campania. Le indagini erano coordinate da un pool di magistrati della DIA di Napoli.

Oltre a essere il capo del clan dei casalesi, viene considerato il "re del cemento" a livello nazionale per i suoi interessi che partono dalla Campania e arrivano in gran parte dell'Italia in particolare in particolare, l'Emilia-Romagna. Condannato con una serie di ergastoli, Zagaria si trova da otto anni in isolamento nel carcere di Opera.

