Bud Spencer, dal matrimonio con Maria Amato i tre figli: Giuseppe, Cristiana e Diamante

Bud Spencer è stato uno degli attori più amati dal pubblico italiano. Ma la sua vita non è stata caratterizzata soltanto dal cinema. Il suo vero nome era Carlo Pedersoli, nato a Napoli, sotto il segno dello Scorpione, il 31 ottobre 1929. E' morto il 27 giugno 2016, ma la sua caratura di attore (soprattutto in coppia con Terence Hill), sceneggiatore e grande sportivo è destinata davvero all’immortalità.

La sua era una famiglia benestante, vissuta nel rione Santa Lucia. La madre era Rosa Facchetti, il padre, Alessandro Pedersoli, napoletano. Una chicca riguarda il fatto che vivesse nello stesso palazzo di Luciano De Crescenzo, celebre scrittore e poi suo compagno alle elementari. Per quanto riguarda la vita privata, Bud Spencer ha sposato Maria Amato, sua moglie dal 1960. L’attore ne ha fatto un ritratto dolcissimo descrivendola come la persona che gli ha salvato la vita, figlia di un noto produttore e compagna attenta e sempre presente. Oltre 50 anni d’amore indissolubile per una delle coppie più osservate e amate del panorama artistico nazionale.

Bud aveva detto che la moglie si occupava di tutto, tanto che lui non avrebbe mai aperto una bolletta. Dal loro amore sono nati tre figli: Giuseppe, Cristiana e Diamante, nati rispettivamente nel 1961, nel 1962 e nel 1972. Diamante, in arte Diamy Spencer, è diventata una famosa attrice. Tra le curiosità sul suo conto, il suo record nel nuoto: è stato il primo italiano a scendere sotto il minuto nei 100 stile libero (nel 1950), già vincitore di diversi campionati nazionali anche nella staffetta. Ha inoltre conseguito la licenza di pilota di elicottero e di linea (il suo primo volo è stato sul set di Più forte ragazzi!, ed è stato un grandissimo esempio di impegno nel mondo del volontariato. Ha praticato anche la lotta greco romana e il pugilato, sport in cui ha dato prova di talento e destrezza. Conosceva 5 lingue: inglese, spagnolo, francese, portoghese e tedesco. Uno dei personaggi più amati del mondo dello spettacolo e non solo. Bud Spencer è stata una figura indimenticabile.

