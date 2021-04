Aka7even, dalle crisi epilettiche all'amore per Martina: la storia tra alti e bassi | Video

10 aprile 2021 a

Aka7even è un giovane cantante, partecipante ad Amici 2021, il talent show guidato da Maria De Filippi. All'anagrafe Luca Marzano, Aka7even, napoletano di 20 anni, noto al pubblico per aver già partecipato ad X Factor 2018 e per aver lanciato con Biondo il singolo Coco. E’ l’ultimo di una famiglia numerosa, cinque figli e i genitori che lavorano: il padre fa il camionista e la mamma la donna delle pulizie. Suo fratello Domenico è quello con cui condivide la passione per la musica: entrambi infatti sono cantanti.

L’episodio che più gli ha segnato la vita accade quando il ragazzo ha solo 5 anni: nel 2008 infatti ha avuto delle crisi epilettiche che hanno portato Luca a rimanere in coma per diversi giorni. Al risveglio ha lottato per la sua passione principale: la musica. Nel 2017 è stato un concorrente di X Factor, nell’edizione che ancora vedeva Fedez come giudice. Il ragazzo è arrivato fino ai bootcamp e proponeva uno stile musicale e un look molto diverso. Luca infatti si presenta ai provini di X Factor mentre suona il pianoforte e canta una cover di Bruno Mars: When i Was your Man. Da quel momento in poi sono diversi i singoli che il ragazzo rilascia, non ultimo quello del 23 ottobre 2020 in duetto con Biondo dal titolo Coco.

Martina, dalla morte del padre al rapporto con la madre: l'amore mai sbocciato con Aka7even

Ai provini di Amici la svolta e il cambio di look: nome d’arte Aka7even, simbolo di questo rinnovamento che porta con sé uno stile cosiddetto più Urban. Aka7even - nel corso della sua esperienza nella scuola più famosa d'Italia - si è perdutamente innamorato di Martina Miliddi. La storia è venuta fuori perché la ballerina si è mostrata gelosa della nuova entrata Enula. Aka7even tuttavia ha sempre preferito Martina: "Ci sei solo tu, con te sto proprio bene. Ti cerco perché sto bene. E ti cerco perché sono innamorato", le ha detto in una circostanza. Con replica di Martina: "Ogni volta che me lo dici sudo. Mi viene da chiederti, ma sei sicuro?". Successivamente i due si sono allontanati proprio perché Martina ha voluto alleggerire un po' la situazione, avvicinandosi a Raffaele. Ma ora il rapporto tra Aka7even e Martina sembra andare a gonfie vele.

Amici 2021, Leonardo eliminato: Aka7even resta nella scuola per la gioia di Martina

