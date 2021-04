Tancredi, dai genitori artisti alla sfida vinta con Evandro: l'idolo è il figlio di Will Smith

10 aprile 2021 a

Tancredi Cantù Rajnoldi, più semplicemente Tancredi, è un giovane cantante, nato nel 2001, partecipante all'edizione di Amici 2021. In realtà lui era già un artista abbastanza noto e particolarmente apprezzato nel panorama discografico rap. Nei panni di sfidante, con diversi singoli già all’attivo, con un inedito e una cover, è riuscito appunto a conquistare un banco nel celebre talent show; con il suo ingresso è stato Evandro, anche lui giovane e cantautore, a dover lasciare il format. Proviene da una famiglia di artisti. Suo padre è impegnato nel campo della moda, sua madre in quello della pittura ed ha una sorella appassionata di fotografia e poesie.

Il padre, infatti, è direttore creativo della Maison Giorgio Armani e ha una sorella che ama fare foto. Ha frequentato il liceo classico, studia musica e interpretazione vocale al Cpm Music Institute di Milano e ha già tre singoli pubblicati come Alba, Bella e Las Vegas. Ha vinto per due volte la Challenge di Esse Magazine, il concorso che premia i giovani emergenti del mondo del rap. “Ho iniziato per gioco a scrivere i primi testi per farli sentire ai miei amici e farci due risate insieme. Ho continuato a farlo per distrarmi e sfogarmi quando a casa mia madre dava di matto e io andavo male a scuola. Ho visto persone che neanche mi conoscono ascoltare le mie canzoni dicendomi: 'Tu ce la puoi fare'”, ha scritto in passato su Instagram.

Tra le curiosità relative al suo conto, ha rivelato come tra i suoi artisti preferiti ci sia Jaden Smith, il figlio del noto attore Will. Ama viaggiare ed è un grande appassionato della cultura giapponese. Predilige i posti di mare e gli piace ballare. Non ha tatuaggi visibili sul corpo. Sabato 10 aprile si contende la permanenza ad Amici 2021 con la cantante Enula.

