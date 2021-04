Stasera su Rete4 il film Bernardette: miracolo a Lourdes. La storia vera delle apparizioni e gli ammalati guariti

10 aprile 2021 a

Stasera in tv, sabato 10 aprile 2021, su Rete4 va in onda il film "Bernadette: miracolo a Lourdes" (ore 21,20). La pellicola francese, del 2011, che ha come regista Jean Sagols e l'attrice Katia Miran nei panni della protagonista, è tratta dalla storia vera di Bernadette Soubirou, la ragazzina che presso la grotta di Massabielle, ha la visione di quella poi diventata "nostra Signora di Lourdes". Il film mette l'accento sul discredito e le difficoltà che la ragazza ha dovuto subire, venendo tacciata a volte di frode e a volte di squilibrio. Un po' alla volta le autorità ecclesiastiche e politiche abbracciano la sua causa, portando Lourdes a diventare quello che è oggi: uno dei luoghi di pellegrinaggio per chi professa la fede cattolica.

Ma chi era Bernardette? L’11 febbraio 1858, Bernadette Soubirous, prima di sette figli di una famiglia molto povera dell'Occitania, regione a sud della Francia, a quattordici anni, esce con sua sorella e un’amica per andare in cerca di legno secco sulla riva del Gave, a Massabielle, perché la sua famiglia aveva bisogno di riscaldarsi. Nel cavo di una roccia Bernadette scorge una “Signora vestita in bianco”. Si tratta del primo di una lunga serie di incontri, saranno diciotto apparizioni, rivelando questa apparizione nel successivo mese di marzo dopo che Bernadette riceve dalla Signora una doppia missione: “Andate a dire ai sacerdoti che si venga qui in processione e che si costruisca qui una cappella”. Dopo le apparizioni Bernadette Soubirous è assunta all’Ospizio di Lourdes tenuto dalle Suore della Carità di Nevers. Morì poi - colpita da un tumore al ginocchio e da una tubercolosi polmonare - il 16 aprile 1879, a 35 anni. Sarà prima beatificata nel 1925 e poi canonizzata l’8 dicembre 1933. Oggi il corpo della Santa di Lourdes è esposto all'interno del convento di Saint Gildard a Nevers.

Il miracolo di Lourdes in cosa consiste? Le apparizioni, che dopo 4 anni furono riconosciute formalmente come autentiche dalla Chiesa cattolica, sono tra le più famose, anche perché fin dall'inizio di esse si verificarono molti fatti che i fedeli e la Chiesa interpretarono come guarigioni miracolose di patologie gravi o gravissime. Tra tutti questi episodi la Chiesa, al 2018, ha dichiarato formalmente di ritenere miracolose 70 guarigioni di ammalati recatisi a Lourdes in pellegrinaggio.

