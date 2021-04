Enula, dal flirt con Leo Gassmann al legame con il ballerino Alessandro

10 aprile 2021 a

Una giovane cantante che sta dimostrando già il suo sconfinato talento. Enula, all’anagrafe Enula Bareggi, è una cantante di 22 anni nata nella periferia di Milano, nota al pubblico per essere concorrente di Amici 2021, il talent di Maria De Filippi. I suoi singoli Auricolari e Contorta sono molto apprezzati da pubblico e critica. Secondo alcune indiscrezioni, sembra che Enula sia stata la misteriosa fidanzata di Leo Gassman, il vincitore di Sanremo Giovani Nuove Proposte. I due erano stati fotografati dal settimanale Vero a inizio 2020 in un parco a Roma, tuttavia l’identità della ragazza non era stata resa nota.

Attualmente Enula è fidanzata, o comunque è molto vicina, al ballerino di danza classica Alessandro Cavallo. Il ballerino della scuola non ha nascosto il suo interesse per la ragazza, tanto da baciarla durante una esibizione, lei tuttavia si è detta concentrata sulla musica pur non nascondendo l’interesse. Nel corso della sua esperienza nella scuola, Enula è diventata molto amica anche di Raffaele e di Sangiovanni: soprattutto il legame con quest’ultimo ha scatenato le gelosie della sua ragazza, la ballerina Giulia Stabile.

Enula è nata ad Abbiategrasso in provincia di Milano sotto il segno dei Gemelli. Il suo nome molto particolare si deve alla madre, che raccoglieva da giovane un fiore proprio con questo nome. E' attualmente iscritta all’Università presso la facoltà di Sociologia. La sua passione per la musica si è manifestata sin da piccola e infatti nel 2011 a soli 13 anni ha partecipato a al programma Io Canto condotto da Gerry Scotti. Nella sua vita ha viaggiato molto: Enula ha raccontato di un viaggio in Corsica dove ha dormito in tenda per due mesi e dove si è mantenuta vendendo bracciali e altre sue creazioni in una bancarella. Questa esperienza è stata molto significativa per lei. Ora la grande avventura di Amici 2021.

