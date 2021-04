Francesca Manzini, dall'ex Juan Martin Fagiani al futuro marito Christian Vitelli

10 aprile 2021 a

a

a

Francesca Manzini è un volto molto apprezzato della tv italiana, che ha iniziato come imitatrice. Tra i personaggi che ne hanno consacrato la fama, Mara Venier, Simona Ventura, Asia Argento e Maria De Filippi. Francesca ha quindi deciso di partecipare anche ai talent Amici Celebrities su Canale5 e Tale e Quale Show su Rai1. Classe 1990, nata il 10 agosto sotto il segno del Leone, ha lavorato in radio, per Rds, e ha recitato nel film di Carlo Verdone del 2018, Benedetta follia. Un curriculum di rilievo fa da cornice al suo talento.

Tale e Quale show 10, Pago, Barbara Cola e Virginio: uno di questi campione. Canteranno per ultimi stasera 23 ottobre

La sua specialità sono le imitazioni, ma sa anche ballare e cantare. Il suo successo è il traguardo di un percorso da autodidatta, in cui non hanno mai fatto capolino lezioni di dizione o recitazione. Ha iniziato a guardare i filmati di conduttrici e attrici famose per ore e ore per scappare metaforicamente dal pesante silenzio che si celava a casa sua, con i suoi genitori, come rivelò in una vecchia intervista a Verissimo. I familiari le avrebbero suggerito di lasciar perdere, e virare sulla ricerca di un “lavoro serio”. Il padre è lo storico team manager della Lazio, Maurizio. Per quanto riguarda la vita privata, si sposerà a settembre con il doppiatore Christian Vitelli. "E' il giusto coronamento di una favola, perché non saprei definire la nostra storia in altro modo”, ha detto l’imitatrice recentemente.

Chi è Francesca Manzini, nuova conduttrice di Striscia la Notizia: dall'amore per Juan al cattivo rapporto con il padre

Prima di Christian, Francesca ha avuto una relazione con Juan Martin Fagiani. Nel corso della sua adolescenza, la Manzini ha sofferto due gravi disturbi alimentari. Dapprima è stata anoressica, un disturbo che la colse quando aveva solo 18 anni e per lei cominciavano le prime esperienze in tv. La ragazza arrivò a pesare addirittura 47 chili, ma non si perse d’animo e riuscì a sconfiggere la malattia. Purtroppo, però, successivamente dovette lottare contro la bulimia. Oggi Francesca sta bene e pare aver superato i suoi problemi alimentari. E a settembre convolerà a nozze con il suo amato Christian.

Amici 2021, Serale sabato 10 aprile: eliminato e ospiti di Maria De Filippi saranno Amoroso e Manzini (spoiler)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.