Alessandra Amoroso, gli amori e la rinascita dopo essere stata in analisi. Le due nuove canzoni

Alessandra Amoroso stasera sabato 10 aprile 2021 è il super ospite del nuovo appuntamento del serale di Amici 20, condotto come sempre su Canale5 da Maria De Filippi. Una puntata che si annuncia ricca di sorprese e sfide in cui la cantante presenterà i suoi due nuovi brani "Piuma" e "Sorriso grande".

Amoroso, 35 anni, è originaria di Galatina, in provincia di Lecce, ha raggiunto il successo nel 2009 partecipando e vincendo l'ottava edizione del talent show Amici di Maira de Filippi. Il suo primo singolo "Immobile" raggiunge la prima posizione in classifica in Italia. Stesso percorso del suo secondo singolo "Stupida" omonimo dell'album poi certificato triplo disco di platino per le oltre 180mila copie vendute. Un altro grande successo lo avrà poi l'album "Vivere a colori" (2016) che raggiunge la prima posizione iTunes in Italia e la top10 in Estonia, Malta e Svizzera. Infatti negli anni le sue canzoni vengono pubblicate in spagnolo avendo un discreto successo soprattutto nel mercato del Messico. Nel 2010 la collaborazione con i Boomdabash per la realizzazione del singolo "Karaoke" ha un successo strepitoso: diventa la canzone dell'estate, vende oltre 280mila copie certificato così quattro volte disco di platino. In totale Amoroso ha prodotto sei album in studio e due dal vivo, nel corso della sua carriera ha ricevuto sette Wind Music Awards per le sue vendite, due MTV Awards e un Best Europe South Act.

Alessandra Amoroso dopo Luca, amico d’infanzia e primo grande amore della sua vita, ha avuto una lunga storia d'amore con Stefano Settepani, che è stato il suo fidanzato nonché suo manager, poi la rottura lo scorso anno: "Non è finita come pensavamo. Mi sono rialzata e con fatica ho continuato la mia vita" ha detto in una intervista. Recentemente in una intervista al Corriere della Sera ha raccontato le difficoltà avute nell'ultimo anno anche legate ai vari lockdown causa Covid. "Ho scoperto che sono sempre stata il limite di me stessa. Mi riempivo di autocritiche, mi violentavo psicologicamente, mi chiedevo se mi meritassi il successo. Poi l'anno scorso è arrivato quel momento uguale per tutti che ha chiuso la mia energia in un cassetto. Ho avuto paura, e con quel sentimento ci ho convissuto da sola in casa con il mio cane Pablo come unico affetto. Ho avuto paura del buio e della solitudine, l'assenza della famiglia e degli amici mi ha spento. Così mi sono presa per mano e mi sono ascoltata, ma in parallelo ho fatto analisi. Ho messo un punto e ho voltato pagina. Adesso so chi sono" ha svelato.

Amici 2021, Serale sabato 10 aprile: eliminato e ospiti di Maria De Filippi saranno Amoroso e Manzini (spoiler)

