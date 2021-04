Daniela Poggi, la figlioccia Ximena e il rapporto con Walter Chiari: "L'ho adorato violentemente"

10 aprile 2021 a

Daniela Poggi è un noto personaggio del mondo dello spettacolo, attrice e conduttrice televisiva italiana. Prima di entrare a far parte dello showbiz, l’attrice, appena dopo il diploma al liceo linguistico, ha svolto il lavoro di animatrice in un villaggio turistico in Tunisia. Proprio in questo frangente, Daniela Poggi è riuscita a innamorarsi delle varie dinamiche di spettacolo. Oggi Daniela è anche ambasciatrice dell’Unicef ed è stata assessore alle Politiche culturali e giovanili, Pari opportunità e Diritti degli animali del comune di Fiumicino.

Dopo l’esperienza da animatrice, nel 1978 ha partecipato al Festival di Sanremo come ballerina, durante un’esibizione dei Matia Bazar. Nel 1978 ha debuttato a teatro con Walter Chiari, con cui ha recitato anche in diversi film. Tra questi Belli e brutti ridono tutti e Tre sotto il lenzuolo. Nel 1979 è stata la soubrette della seconda edizione del programma televisivo La sberla. Tra i vari film a cui ha preso parte sono da menzionare Viola bacia tutti, il celebre Notte prima degli esami, Infernet e Sconnessi. Daniela è alta 176 centimetri agli inizi della sua carriera le sue misure erano 91-64-95. Daniela Poggi ha avuto una adolescenza piuttosto turbolenta: è stata addirittura espulsa per la bellezza di tre volte dalle scuole elementari, sotto la coordinazione delle suore. Ad oggi l’attrice segue una dieta vegana e consuma soprattutto frutta, frutta secca, verdura, zuppe di legumi, riso, tofu e seitan. In una vecchia intervista ha tuttavia confessato del suo profondo legame con Walter Chiari, che dice di aver “adorato violentemente”. La Poggi ha sempre parlato di lui come un uomo generoso, dolcissimo e ricco di conoscenze. L’attrice è anche stata sposata per cinque anni, con un uomo di cui non si conosce nulla. Ha una figlioccia, chiamata Ximena, che si è laureata in Ingegneria civile lo scorso 21 dicembre. Daniela è ospite sabato 10 aprile a Italia Sì, su Rai1.

