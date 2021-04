Mariangela Tarì, i figli Bruno e Sofia entrambi malati: lui ha il cancro, lei la Sindrome di Rett

10 aprile 2021 a

Mariangela Tarì è una scrittrice, originaria di Taranto ma residente a Verona. Il successo editoriale è arrivato perché lei è l’autrice di un libro che racconta la sua storia di madre che, con coraggio e amore infiniti, segue il percorso dei suoi due figli, entrambi affetti da gravi patologie. Il libro è intitolato Il precipizio dell’amore. Solo appunti di una madre, ed è rivolto al cuore di tutti. Laureata in Giurisprudenza, Mariangela ha conseguito l’abilitazione per l’insegnamento nelle scuole primarie, avviandosi poi al lavoro di docente di sostegno per bimbi diversamente abili. Insegna proprio a Verona.

Nel suo libro, la Tarì ha appunto raccontato una storia di dolore e rinascita comune a tanti genitori e figli. Per quanto riguarda la vita privata, Mariangela è sposata ed è quindi chiamata ad affrontare insieme alla sua famiglia tutte le piccole e grandi sfide quotidiane legate alla malattia dei suoi figli.

In una lettera a Repubblica, Mariangela Tarì aveva spiegato un po’ del suo percorso: “Mio figlio, Bruno, ha il cancro. Al cervello. Medulloblastoma si chiama. Un nome indegno di essere pronunciato - ha scritto -. Era il mio unico figlio sano. Sì. Ho una bimba più grande, Sofia, Sindrome di Rett. Un destino infame. Ho desiderato morire. Ma ora devo vivere. Come Nadia Toffa - ha ricordato la conduttrice de Le Iene scomparsa a causa del cancro -. E per vivere, e per lottare, e per sperare, devo trovare il bello. Devo dare a tutto questo un vestito che non sa di morte ma di vita". Mariangela Tarì è presidente dell’associazione La Casa di Sofia, che si occupa di migliorare la qualità della vita dei bambini con gravi disabilità. La scrittrice sarà ospite sabato 10 aprile su Canale5 a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin, per raccontare la sua toccante storia.

