Enrica Bonaccorti, con Daniele Pettinari la figlia Verdiana e le foto nuda per PlayBoy

Enrica Bonaccorti, all'anagrafe Enrica Maria Silvia Adele Bonaccorti, è uno dei volti più noti della tv italiana, ma non solo. Nata a Savona, sotto il segno dello Scorpione, il 18 novembre 1949, la sua fama l'ha vista tra le stelle del piccolo schermo, conduttrice tv e radio raffinata e sensibile, mai sopra le righe e sempre attenta al suo pubblico. Ma anche attrice e autrice di testi, tanto da scrivere alcune delle più belle canzoni della musica italiana. Per Domenico Modugno - giusto per citare un esempio - ha scritto la celebre La lontananza.

L’esordio in Rai risale al 1978, ma la consacrazione è avvenuta nell’era dei programmi Italia sera e Pronto, chi gioca? Ha inoltre condotto la primissima edizione di Non è la Rai. Per quanto riguarda la vita privata, Enrica Bonaccorti è una mamma felice. Infatti, ha una figlia, Verdiana, avuta nel 1973 dall’ex marito Daniele Pettinari. Tra le due un rapporto speciale, che la conduttrice vive al riparo dai riflettori. Nel passato di Enrica Bonaccorti altri amori importanti: da Michele Placido ad Arnaldo del Piave, poi Carlo di Borbone e Francesco Villari. Una delle sue relazioni più celebri è stata quella con Renato Zero (con cui ha mantenuto un legame di profondo affetto).

Tra gli aneddoti che nel corso della sua carriera la Bonaccorti ha raccontato, c'è quello legato al poeta Giuseppe Ungaretti che le avrebbe accarezzato le gambe mentre guidava. "Se è vero che mi molestò? Beh, insomma, adesso le chiameremmo molestie. Io stavo svenendo, pensavo fosse un film. Avevo 18 anni. Per me era come pensare a Leopardi che ti dà un pizzicotto sul sedere", ha dichiarato in una vecchia intervista. Enrica ha persino posato per PlayBoy. “L'ho fatto per campare. Però così ho anche tirato su, da sola, mia figlia”, ha detto. Enrica Bonaccorti è ospite sabato 10 aprile a Verissimo, su Canale5.

