Tommaso Stanzani, la promessa di Arisa e le lacrime di Martina per la sua eliminazione

Dall'eliminazione di Amici 2021 è passata soltanto una settimana, ma Tommaso Stanzani, più semplicemente Tommaso, è uno dei ballerini emergenti più apprezzati sia dagli insegnanti che dagli stessi compagni della scuola più famosa d'Italia. Arisa gli ha promesso di far parte di uno dei suoi prossimi video musicali e così la carriera del bolognese sembra davvero a una svolta. Vent'anni, è stato anche un bravo pattinatore. Ha iniziato giovanissimo, all’età di 3 anni: la passione gli è stata trasmessa dai suoi genitori, entrambi pattinatori. Per quanto riguarda la sua vita, ha iniziato a studiare al liceo coreutico, ovvero un'accademia di danza, dove ha nutrito la sua passione per la danza e per il pattinaggio artistico.

Sin da bambino la sua famiglia gli è stata molto vicino e addirittura la madre, Barbara Calzolari, era la coreografa delle sue esibizioni sui pattini. Nel 2019 Tommaso si è quindi trasferito a Genova per continuare ad allenarsi nella danza presso la Experience Company di Naima Academy. Qui diventa Campione Italiano del metodo Pass e prosegue la sua formazione. La sua passione si è trasformata in lavoro e Tommaso ha ottenuto grandi successi diventando Campione Italiano della specialità dal 2014 al 2016, nonché vincendo importanti premi internazionali e i campionati europei nel 2016. Proprio questa specialità lo porta nel 2016 a partecipare a Italia’s Got Talent dove si è esibito davanti ai giudici Claudio Bisio, Nina Zilli, Frank Matano e Luciana Litizzetto e condotto da Lodovica Comello.

Ha preso parte a un musical diretto da Valentina Spampinato con la partecipazione di Fioretta Mari e Garrison Rochelle. Tommaso ha dichiarato che la sua ballerina preferita, quasi un idolo, è Elena D’Amario. Nel corso della sua esperienza ad Amici 2021, ha divertito i suoi compagni di scuola con le imitazioni di alcuni insegnanti, tra questi Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano, senza tralasciare la padrona di casa, Maria De Filippi, che tuttavia ha apprezzato non poco le esibizioni in casetta da parte di Tommaso. La sua eliminazione ha lasciato un vuoto enorme nella scuola, soprattutto per Martina Miliddi, la ballerina che senza di lui sembra essere davvero in difficoltà.

