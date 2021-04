Stasera in tv 10 aprile, su Rai 3 c'è Città segrete di Corrado Augias tra i tesori di Firenze

10 aprile 2021 a

Stasera in tv, sabato 10 aprile, in prima serata su Rai 3 torna l'appuntamento con Città segrete, il programma condotto da Corrado Augias. Al centro della puntata di oggi ci sono i tesori di Firenze, considerata unanimemente una delle capitali mondiali dell’arte, rimasta a lungo quasi addormentata nel tempo.

Il suo centro cittadino conserva le strette vie percorse da Dante, Michelangelo, Leonardo, Galileo, Machiavelli. È Firenze, culla non solo dell’arte, ma della nostra cultura, intesa come lingua, come civiltà. L’hanno chiamata la Atene d’Italia perché è riuscita a riportare in vita la grandezza dei modelli antichi. Nella puntata di Città Segrete, in onda a partire dalle 21.45 su Rai3, Corrado Augias accompagnerà il telespettatore in una narrazione della sua Firenze, viaggiando tra Brunelleschi, Collodi, Don Milani e Gino Bartali. In una lettura dei luoghi e delle vicende che è certamente storica, artistica, ma anche politica, nel senso di ricostruire il senso più profondo - e spesso sconosciuto - che alcuni monumenti e storie hanno avuto per il nostro vivere civile. Augias condurrà i telespettatori non solo sui luoghi e le vie della città, ma terrà il filo del racconto immerso nello studio virtuale, una sorta di grande terrazza affacciata su Firenze in 3D.

Dopo Milano, la Roma cristiana e, in ultimo, Venezia, non poteva mancare una tappa a Firenze in questo lungo e affascinante viaggio tra le grandi città della cultura italiana, simbolo del Belpaese in tutto il mondo. Un percorso che si articola sì tra i monumenti e i luoghi più noti e in un certo senso "immancabili" di questi centri ricchi di storia, ma anche attraverso particolari inediti, scorci e punti di vista nuovi, che arricchiscono il pubblico che già nelle precedenti tre puntate ha mostrato un forte interesse per questo programma di approfondimento culturale.

