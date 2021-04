Alvaro Morata, l'amore per Alice: incontro, nozze e figli. Proposta di matrimonio con un mago

10 aprile 2021 a

Alvaro Morata ospite - oggi sabato 10 aprile 2021 - di Verissimo, la trasmissione del pomeriggio di Canale5 condotta da Silvia Toffanin. Con il calciatore della Juventus anche la moglie Alice Campello. I due hanno parlato della loro bellissima storia d'amore coronata con il matrimonio a Venezia nell'estate 2017 e da tre figli.

Morata, 28 anni, è originario di Madrid. Cresciuto nel settore giovanile dell'Atletico, poi in quello del Getafe e infine in quello del Real, ha esordito in prima squadra nel 2010. Dopo quattro stagioni con i Galacticos (ha vinto due volte la Champions nelle sue esperienze al Real) il passaggio alla Juventus in prestito per due anni segnando 27 gol e imponendosi a livello internazionale. Poi il ritorno al Real Madrid per una stagione (20 gol), il passaggio in Inghilterra al Chelsea (24 gol in una stagione e mezza), il ritorno in Spagna all'Atletico Madrid (22 gol in un'altra stagione e mezza) e infine il ritorno, ancora una volta in prestito, alla Juventus (sin qui 16 gol). In Nazionale vanta 16 gol in 39 presenze e la vittoria di due titolo europei con l'U21.

Proprio in Italia ha conosciuto l'attuale moglie Alice, influencer e imprenditrice originaria di Mestre. "Lei all’inizio non mi calcolava, poi grazie ad alcuni amici in comune ci siamo incontrati e già durante la prima cena le ho detto che sarebbe diventata mia moglie. La proposta di matrimonio durante uno spettacolo di magia? Avevo in mente altre opzioni, ma alla fine ho scelto quella perché volevo fare una cosa diversa, volevo che se la ricordasse per tutta la vita. Alice è una donna speciale e anche se stavamo insieme da poco avevo capito che dovevo tenermela molto stretta” ha spiegato proprio a Verissimo l'attaccante spagnolo. I due hanno tre figli: i gemelli Leonardo e Alessandro più l'ultimo arrivato Edoardo. In bianconero Morata guadagna 5,2 milioni di euro all'anno.

