"ItaliaSì!", il podio di Liorni con le storie e Daniela Poggi racconta la malattia della madre

E' una delle trasmissioni più seguite del sabato pomeriggio e va in onda su Rai1. Oggi scatta un nuovo appuntamento del quale la Rai fornisce diverse informazioni in attesa di vedere la trasmissione. Oggi, sabato 10 aprile, torna infatti “ItaliaSì!”, il programma con il podio, in onda alle ore 16.45 su Rai 1, condotto da Marco Liorni. Al suo fianco personaggi dello spettacolo e della cultura si mettono in gioco, confrontandosi sui temi delle persone comuni.

ItaliaSì!, il podio di Marco Liorni



In questa puntata sul podio ci sono Pamela, diventata nonna a 34 anni, Andrei, disoccupato, multato perché faceva accattonaggio, Graziana che ha deciso di sottoporsi a intervento chirurgico per dimagrire e oggi vuole lanciare l’appello di volersi bene e Stefano Bronzato, da modello a mago perché il suo desiderio è guardare lo stupore negli occhi delle persone.

Gigi Miseferi è, invece, sulle tracce di una leonessa avvistata nella campagna di Monteroni d’Arbia: sul podio sale l’autista di scuolabus che l’ha avvistata per prima. E ancora, Daniela Poggi racconta sua madre nella malattia, una storia che la accomuna a molte persone, mentre da Formentera arrivano le ultime notizie della famiglia che sta cercando di attraversare l’Atlantico.

Marco Varvello, corrispondente Rai da Londra, commenta la scomparsa del Principe Filippo Duca di Edimburgo.

In primo piano anche tematiche delicate che accendono e dividono il pubblico portando in alcuni casi a duri confronti. Questa settimana in collegamento da Bonassola (La Spezia) il parroco Don Giulio che vuole fare un appello, come prete e come cittadino, per i diritti civili delle persone omosessuali. Risponde da Roma Monsignor Mauro Còzzoli, Ordinario di Teologia morale alla Pontificia Università Lateranense.

Si parla anche di Covid19, dando buone notizie con podi fisici e virtuali. Tra i protagonisti Osanna, 72 anni, che scrive alle persone colpite dal virus ricoverate a Pistoia; Giulio, medico in pensione, e Lucia, sua figlia, anche lei medico, che decidono di lavorare insieme alla campagna vaccinale per gli anziani trasformando la loro vecchia 500 in macchina medica.Non manca il ricordo della tragedia della Moby Prince nel 30esimo anniversario. Una trasmissione dal ritmo incessante e ricchissima di spunti e approfondimenti.

