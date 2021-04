Pio e Amedeo, dai banchi di scuola ai successi come comici in tv e al cinema. Dal 16 aprile inizia "Felicissima sera"

10 aprile 2021 a

Pio e Amedeo sono una coppia di comici ormai nota e amata dal grande pubblico. Una vita quasi in simbiosi quella di Pio D'Antini e Amedeo Grieco, entrambi nati a Foggia, a pochi giorni di distanza l'uno dall'altro: il primo il 25 agosto, il secondo il 20 dello stesso mese del 1983.

La loro amicizia è nata sui banchi di scuola, e da subito i due hanno manifestato un grande interesse per la recitazione: dopo le prime esperienze nel mondo del cabaret e dell'animazione nei villaggi turistici, hanno debuttato in televisione sulla rete locale pugliese Telefoggia, poi in radio a Radionorba e in seguito a Telenorba. Il debutto in tv è arrivato su Rai 2 nel 2011 con i programmi Stiamo tutti bene e Base Luna. L'anno seguente il passaggio a Mediaset, con la partecipazione a Zelig, a cui sono seguiti poi i successi come inviati delle Iene, poi la conduzione di Emigratis nel 2018 e la partecipazione come ospiti fissi di Amici di Maria De Filippi nel 2019 e nel 2020. Ora è in arrivo un nuovo programma tv, che debutterà venerdì 16 aprile su Canale 5: Felicissima Sera.

Non solo risate. Pio e Amedeo sono anche mariti e padri

Due i film al cinema, entrambi nel 2014: Amici come noi e Tu di che segno sei. Ma al di là del piccolo schermo e delle risate, nella loro vita privata sono mariti e padri. Sono sposati entrambi ed entrambi sono diventati genitori. Pio D’Antini, 38 anni come il collega ha sposato Cristina Garofalo. Classe ’88 e modella, anche lei è originaria di Foggia. Il loro matrimonio è stato celebrato nel 2016 e nello stesso anno è nata la loro bambina, Chiara. Amedeo Grieco, invece, è sposato con Maria Finizio, da cui ha avuto due figli: nel 2015 sono diventati genitori del primogenito Federico e nel 2018 della piccola Alice.

