Ascolti tv del 9 aprile, Canzone Segreta batte Ciao Darwin

Gli ascolti tv della prima serata di venerdì 9 aprile hanno visto il successo di Canzone Segreta, il programma di Rai1 condotto da Serena Rossi. Sono stati esattamente 3.802.000 i telespettatori sintonizzati sulla rete ammiraglia della Rai, per un totale del 16,63 per cento di share. Al secondo posto, su Canale 5, Ciao Darwin 7 - La Resurrezione A Grande Richiesta che ha ottenuto 2.659.000 telespettatori con uno share del 14,1 per cento.

Terzo posto per Italia 1 che con Le Iene ha registrato 1.674.000 telespettatori e il 8,98 per cento di share. Su Rete 4 Quarto Grado di Gianluigi Nuzzi e Alessandro Viero ha totalizzato 1.501.000 telespettatori e il 7,61 per cento di share mentre su Rai 2 gli episodi di N.C.I.S. Unità Anticrimine hanno totalizzato 1.404.000 telespettatori e il 5,14 per cento di share. A seguire, Clarice con 838 mila telespettatori con il 3,78 per cento di share. Su Nove, Fratelli di Crozza è stato visto da 1.247.000 telespettatori pari al 4,7 per cento di share e su La7 Propaganda Live di Diego Brizzi ha conquistato 1.041.000 telespettatori e il 5,51 per cento.

Su Rai 3 La Traviata dal Teatro dell’Opera di Roma è stata vista da 967.000 telespettatori pari al 3,9 per cento. Tv8 infine chiude la classifica con Lo Hobbit - La desolazione di Smaug, che ha registrato 312.000 telespettatori e l’1,47 per cento di share. Nel complesso degli ascolti di prima serata, quindi, le reti Mediaset hanno totalizzato più ascolti rispetto a quelle della Rai, che tuttavia detiene solitamente il primo posto giornaliero. Seguitissimo su rai 1, nel pre serale, anche il gioco a quiz condotto da Flavio Insinna, L'Eredità, che viene seguito giornalmente da una media di oltre 5 milioni di telespettatori, superando anche in questa fascia oraria la concorrenza dei programmi di Canale 5.

