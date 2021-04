Alice Campello, l'amore per Alvaro Morata e i tre figli: "Ne vorrei altri due". Quanto guadagna

10 aprile 2021 a

Alice Campello, moglie del calciatore Alvaro Morata della Juventus, questo pomeriggio - oggi sabato 10 aprile 2021 - è ospite di Verissimo la trasmissione del pomeriggio di Canale5 condotta da Silvia Toffanin.

Alice ha 26 anni ed è originaria di Mestre. Influencer - su Instagram vanta quasi 2,5 milioni di followers - ha iniziato come modella. Il padre è Ceo della Campello Motors Spa, gruppo automobilistico operativo dal 1991 e realtà del Nord Est d’Italia molto importante e anche il fratello, Alessandro, lavora nell'azienda di famiglia. Alice giovane ha frequentato l’Università Iulm ma in poco tempo è riuscita a conquistare il pubblico dei social pubblicando i suoi look. E’ diventata così un’influencer tra le più seguite che l'ha trasformata anche in imprenditrice. Oltre a pubblicizzare alcuni dei brand di maggiore rilievo nel mondo, ha lanciato una sua linea di borse (Avril bag) e una di prodotti beauty dalla forte impronta ecologica (Masqmai London). Secondo le indiscrezioni il suo patrimonio netto è superiore a quello di Morata e pare guadagni circa 10mila euro per ogni post sponsorizzato.

Alice e Alvaro si sono conosciuti nel 2016, sposati nel 2017 a Veneza e hanno tre figli: i gemelli Leonardo e Alessandro più Edoardo. "Mi piacerebbe averne altri due, ma fra un po’ di tempo perché ora voglio godermi questi tre. Poi, quando sarà il momento vorrei una femminuccia e sono sicura che arriverà” ha annunciato proprio Alice nel corso dell'intervista a Verissimo. Lei dopo la prima esperienza di Morata alla Juventus, lo ha sempre seguito anche nelle successive esperienze all'estero in Spagna (di nuovo Real Madrid e poi Atletico Madrid) e Inghilterra (Chelsea). Ora il ritorno a Torino per una delle coppie più amata nel mondo del calcio ma che non ha mai dato adito a qualsiasi tipo di gossip in questi anni.

