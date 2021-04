Stash: l'amore con Giulia Belmonte, la figlia, i tatuaggi e l'origine del nome

10 aprile 2021 a

Antonio Stash Fiordipino è uno degli ospiti di oggi, sabato 10 aprile, della trasmissione Verissimo, in onda su Canale 5 a partire dalle ore 16. Il giovane cantante, classe '89, è il frontman dei The Kolors, la band fondata nel 2010. La ribalta per lui è arrivata nel 2015, quando ha vinto Amici e da allora è uno dei protagonisti del panorama musicale italiano.

Stash, l'ex fidanzata gelosa poi l'amore con Giulia Belmonte

Il suo grande amore è Giulia Belmonte, da cui ha avuto lo scorso dicembre una figlia, Grace, di cui ha pubblicato uno scatto sul proprio profilo Instagram poco dopo la nascita (conta un milione di followers). La gravidanza di Giulia era stata annunciata durante la finale di Amici Speciali e poi su Instagram con queste parole: “Questa è sicuramente la musica più bella che io abbia mai creato… come ogni cosa straordinaria che mi è capitata nella vita, arriva così, all’improvviso! E penso che tutto quello che bisogna fare in questi momenti è fidarsi del proprio istinto e tuffarsi in un nuovo capitolo della propria vita… Quella vita a cui sono grato perché da un momento all’altro, come un fulmine a ciel sereno e soprattutto in un momento come questo, ti fa il regalo più bello in assoluto. Da oggi inizia un nuovo me, da oggi tutto prende un senso diverso perché so che ci sarai tu!”.

Curiosi anche i suoi tatuaggi: Stash ha infatti tatuato il volto di Michael Jackson, sull’avambraccio; la “k” di kolors sul polso; il nome dell’album “you” sul petto. Il suo, peraltro, non è un nome d'arte, come si potrebbe pensare, ma ha una origine curiosa: il suo secondo nome gli è stato dato dal padre, che è un appassionato di rock e si è ispirato a una strofa di “Money” dei Pink Floyd. Il padre Umberto inoltre possiede un famoso studio di registrazione che è stato un punto di riferimento per numerosi cantanti partenopei, tra cui Pino Daniele.

The Kolors, il momento magico di Stash. A dicembre è diventato papà

