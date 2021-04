Stefano De Martino: gossip, nuovi amori e lo show dell'estate con Biagio Izzo e Francesco Paolantoni

10 aprile 2021 a

a

a

Stefano De Martino è uno dei protagonisti del mondo della televisione e dello spettacolo più in voga in questo momento a livello nazionale. L'ex ballerino di Amici, dopo la fine del rapporto con Belen Rodriguez, è attenzionato dai media e dai rotocalchi che si occupano di gossip per i presunti nuovi amori e la certezza del nuovo show estivo, che lo vedrà impegnato con Biagio Izzo e Francesco Paolantoni.

Verissimo, da Serena Autieri ad Alice Campello: gli ospiti di Silvia Toffanin di oggi

E oggi, sabato 10 aprile, sarà ospite di Silvia Toffanin nello studio di Verissimo, dove si racconterà a livello umano e professionale. Concluso il rapporto con la showgirl argentina più famosa d'Italia, da cui ha avuto il figlio Santiago, De Martino avrebbe avuto diversi flirt ed è stato visto e paparazzato con diverse modelle e protagoniste del mondo dello spettacolo. Da Chiara Scelsi a Gilda Ambrosio, da Mariana Rodriguez a Maria Carla Boscono. Proprio la 40enne modella potrebbe diventare la nuova compagna fissa del conduttore televisivo, protagonista fino allo scorso 23 marzo dello show Stasera tutto è possibile. Intanto, come detto, De Martino sarà protagonista di un tour estivo, annunciata da lui stesso attraverso il proprio seguitissimo profilo Instagram, dove ha pubblicato la locandina dello spettacolo che lo vede protagonista insieme a Izzo e Paolantoni.

Amici 2021, Alessandra Celentano attacca De Martino sul ballo: "Per fortuna hai cambiato mestiere"

Lo show si intitolerà Che coppia noi tre – The show e Stefano De Martino ha aggiunto qualche altro piccolo dettaglio nel testo: “Ci vediamo quest’estate, in giro, dal vivo. Oddio quando dico dal vivo parlo per me, non me la sento di garantire per gli altri due”. Poche le informazioni in merito allo show ma già molto allettanti per i suoi tanti fan: da quello che ha scritto il conduttore e ballerino emerge che il nuovo progetto dovrebbe svolgersi dal vivo, ma ancora non sono note le tappe, e quali saranno i suoi compagni di avventura.

Dayane Mello, il nuovo fidanzato è De Martino o Balotelli? Lei intanto è sexy in bikini | Foto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.