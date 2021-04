Linea Verde Life: sabato 10 aprile viaggio in Puglia alla scoperta di Barletta, Andria e Trani

10 aprile 2021 a

Nuovo appuntamento oggi, sabato 10 aprile, con Linea Verde Life. Il programma di Rai 1 arriva arriva in Puglia, un territorio fortemente connotato dalle impressioni e dalle emozioni che sa regalare.

Marcello Masi e Daniela Ferolla, nella puntata in onda a partire dalle ore 12.25 su Rai 1, racconteranno la Bat, la più giovane delle province pugliesi, costituita dalle tre città Barletta, Andria e Trani, che tracciano un itinerario capace di alternare spiagge e arenili dorati a campi coltivati, edifici in pietra bianca a maestosi castelli, vicoli intricati a paesaggi che si estendono fino all’orizzonte. Immersi in uno scenario così variegato, troveranno spazio storie di imprenditoria, di creatività, di cambio vita, di tradizione e di ricerca. Dalla pesca col trabucco alla coltivazione di ortaggi di stagione, dall’arte di strada allo sport, dall’ottimizzazione delle risorse autoctone alla valorizzazione dei tesori presenti in tutta la provincia, il ritratto che ne deriva è quello di una terra che cerca continuamente risposte alle domande di chi la popola.

A seguire, un omaggio quasi dovuto alla tavola sempre imbandita di una regione che ha una vastissima gamma di sapori da offrire: pesce, ortaggi, frutta, verdura, formaggi, grani pregiati si declinano e si sposano in piatti succulenti, come la ricetta di Federica de Denaro, in panini, focacce e dolci. Un'altra puntata da non perdere, quindi, per il tradizionale programma della rete ammiraglia della Rai, che porterà il pubblico alla scoperta delle meraviglie e delle tradizioni di un altro pezzo del nostro Paese. Linea Verde è uno dei programmi più seguiti del sabato mattina televisivo, proprio per il suo carattere che unisce aspetti della cultura, della tradizione, dell'enogastronomia e del turismo, consentendo al pubblico di immergersi nelle innumerevoli bellezze che l'Italia sa offrire, anche e soprattutto, nelle realtà di provincia, spesso al di fuori dalle principali mete turistiche.

